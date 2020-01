„Az élet egyik legnagyobb célja, hogy minél jobban megismerd Istent, és rajta keresztül a szeretet törvénye szerint élj.”

2. üzenet

MI AZ ÉLET CÉLJA?

„Mert közülünk senki sem él önmagának.” (Római levél 14,7)

ÜVEG VAGY TÜKÖR?

– Mi az élet célja?

– Nézz ki az ablakon az utcára! Mit látsz?

– Embereket, járókelőket, az úton átkelő idős embert, egy édesanyát, aki gyermekét sétáltatja, autókat stb.

– Most nézz a tükörbe, mit látsz?

– Önmagamat, a saját arcomat, alakomat, ruhámat stb.

– Látod, mindkettő üveg, amin keresztül szemlélheted a világot, csak az egyiken egy vékony fémréteg van, ami nem engedi, hogy átláss rajta. Csak magadat szemlélheted. Beszűkíti a látóteredet, önmagadra korlátozódik a világ.

Az élet egyik legnagyobb célja, hogy minél jobban megismerd Istent, és rajta keresztül a szeretet törvénye szerint élj. Lásd meg a másik embert, szükségleteit, örömeit, bánatát, és ha tudsz segíts rajta. Ha a bűn, az önzés rétege van a szíveden-szemeden, akkor csak önmagaddal tudsz törődni, a szeretet életelve helyett az önzés életelve lép működésbe. Nem baj, ha látod önmagadat is, de ennél sokkal több feladat vár rád, másokat is észre kell venned. Az ige azt mondja, hogy Isten jó cselekedeteket készít számunkra, hogy azokban járjunk. Te észre szoktad venni, hogy mi jót tehetnél másokért? Egyszer sétáltam az utcán és szembe jött velem egy gyermek. A szemembe nézett, rám mosolygott és kedvesen köszönt nekem. Ez annyira jól esett, hogy egész napomat derűssé tette. Lehet, hogy sokszor nagy dolgokra vágysz, pedig kicsinek tűnő dolgokkal is nagy jót tehetsz. Például elmosogatsz édesanyád helyett. Segítesz verse t tanulni a testvérednek, vagy leckét a barátodnak. Megöntözöd a virágokat, vagy csak előre köszönsz a szomszéd néninek, a tanárodnak. A tükör helyett az ablakon át nézhetsz a világra.

„Mi, erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunknak kedvezzünk. Mindegyikünk tudniillik felebarátjának kedvezzen, annak javára és épülésére. Mert Krisztus sem magának kedvezett.” (Római levél 15,1–3)

Szerető barátod: Attila bácsi