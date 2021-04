MERJ BELEVÁGNI!

„Az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.” (Példabeszédek könyve 28,1)

TAPASZTALAT

Fiatalkoromban, de már felnőttként tanultam meg úszni, így nem voltam olyan biztos az úszástudásomban, mint az, aki már kisgyerek korától gyakorolja. Ezért csak olyan helyen mertem úszni, ahol tudtam, hogy leér a lábam. Nem hittem a víz törvényében – pedig a víznek teljesen mindegy, hogy hol vagyok, mindenhol ugyanúgy viselkedik. Egy alkalommal nyaralni mentünk a tengerhez. Itt gyorsan mélyült a víz, és az egyik barátnőmmel csak ott úszkáltunk, ahol leért a lábunk. De a férjem tanítgatott bennünket mindenfélére, amikor visszajött a nagy úszásaiból. A hétvégére már jól megerősödtem, szépen tudtam úszni. Azt javasolta, hogy mielőtt hazautaznánk, próbáljak meg kiúszni a 300-400 méterre lévő hullámtörő gátig. Biztosított arról, hogy ő ott lesz mellettem, sőt hozza az úszógumit is és odaadja, hogyha szükségem lesz rá. Illetve felhívta a figyelmemet arra is, hogyha közben elfáradok, gyakoroljam, amit megtaníto tt, hogy engedjem el magam a víz felszínén egy mély lélegzetvétel után, mert a víz így is fenntart mindenféle mozgás nélkül. Így pihenhetek. Aztán eljött a nagy nap, amikor eldöntöttem, hogy beúszom a hullámtörő gátig. Tudtam, hogyha elfáradok, elengedhetem magamat, pihenhetek, mert a víz fenntart, és tudtam, hogy ott van mellettem a férjem, akinek erős a karja és jól tud úszni, és segít nekem, ha kell, továbbá ott van az úszógumi is, amit odanyújt, ha kell, és az is segít. Nekivágtunk és sikerült! Időnként megpihentem, de eljutottam a célig. Kimásztunk a gátra, megcsodáltuk a nyílt tengert, és visszafelé sem volt semmi gond. Azóta bátran úszom a mély vízben is, hiszek a víz törvényének.

Zsuzsa néni

Így van a hitéletben is! Mindennapi dolgaink az „élet tengerén” zajlanak. Ha el akarunk érni egy nemes célt, sokszor elbátortalanodunk. Nem hisszük, hogy sikerülni fog, nem merünk nagyobb dolgokba belevágni, mert félünk. Csak kis dolgokat tűzünk ki célul. Zsuzsa néni is félt tovább lépni. Ilyenkor szükségünk van biztosítékokra, egy erős karra, erős hitre, arra, hogy el tudjuk engedni magunkat. Isten bátorít bennünket: „Ne féljetek, és meg ne rettenjetek; legyetek bátrak és erősek” (Józsué könyve 10,25). Isten erős karja véd bennünket, rendelkezésünkre áll, Belé kapaszkodhatunk. És cselekszik a hitünk által. Minden lépésünknél segít, bátorít, Nála megpihenhetünk. „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.” (Zsoltárok könyve 91,1) „Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai.” (Mózes ötödik könyve 33,27) A mi végső célunk, az üdvösség elérésében is segít, mint „akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre” (Péter apostol első levele 1,5). Legyél bátor és erős! Ragadd meg a rendelkezésre álló segítséget és tűzz ki nagy célokat! A tapasztalatok, amiket így szerzel Istennel, megerősítik hitedet, növelik bátorságodat.

