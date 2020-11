LELD MEG AZ ÖRÖMÖT!

„Mert az Úrnak öröme a ti erősségetek.” (Nehámiás könyve 8,10)

ÖRÜLJ VELEM!

Örülj velem! Hatalmas az öröm, mindennél erősebb. Az örömre minden ember kiválasztott. Te is! Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Ha mégis kevés az öröm, arról nem az örömben gazdag világ tehet, hanem az emberi szív, mely az örömet észre nem veszi, át nem éli. Az örömre szükségünk van, mert kiolthatatlan ösztönnel a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömökben lép elénk. Amint az életünk „egészét” a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az „egész” boldogság egyszerre nem birtokolható, csak az örömben élhető át. A boldogságot keresem én is, mint Te. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. A boldogságot mindig holnapra várjuk, holnaputánra, majd… Közben most élünk, most érzünk, most kell a szívnek örülni, hogy emberi legyen élete. Olyan egyszerű, mint amikor azt mondják: egyél, igyál, tornázz, hogy egé szséges légy. Ennyire egyszerű és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozogj, lélegezzél mélyen! Most én szólok. A szívedhez. Örülj velem! Naponta ezernyi öröm les rád, csak észrevedd, érezd, engedd magadba és örülj. Örülni hívlak. Nem lehet, hogy ne jöjj. Élni csak örömben érdemes, és csak örömben szeretheted az életet.” (Mácz István: Örülj velem!)

Jézus egyik legfőbb tanítása az öröm hirdetése, az örömre hívás, az örömben való élet. Jézus az Őbenne való örömre, boldogságra hívta az embereket, hiszen látta, hogy ezt nélkülözik a leginkább, és erre vágyakoznak mindannyian. „Jézus bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.” (Máté evangéliuma 4,23) Az evangélium szó azt jelenti, hogy „örömhír”. Az öröm és a boldogság elnyerése a Könyvek könyvének a legfőbb üzenete.

Téged is örömre hív Jézus. Az a vágya, hogy megtaláld az örömöt. Nem a múltban, nem a jövőben, hanem a jelenben, hogy ma rátalálj. Ahhoz viszont, hogy megtaláld, keresned kell, szorgalmasan és kitartóan. Be kell hívnod az életedbe! Van egy egyszerű módja annak, hogy rátalálj. Én ezt gyakorlom nap, mint nap. Hálát adok Istennek a sok jóért, amit ad, köszönettel fordulok feléje és dicsőítem Őt. Nézd, az ige erre tanít, szólít: „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi levél 4,4–7)

Kérd az örömöt, és megkapod! „Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.” (János evangéliuma 16,24)

Szerető barátod: Attila bácsi

