LEGYÉL TEKINTETTEL MÁSOKRA!

„Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is.” (Filippi levél 2,4)

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány egy fajgyűlölő politikusért kampányol

TAPASZTALAT

Az iskolában országos felmérőt írtak a nagyok, s ezért a kicsiknek le kellett a nagy osztálytermükből költözni a könyvtárba már az előző napon. A gyerekek leültek a maguk választotta helyre, és ott lepakoltak. Másnap reggel a gyerekek becsengetéskor elfoglalták a helyüket, de többen változtattak, amiért a tanító néni nem szólt, hiszen csak egy napra jöttek ide. Borika az utolsó pillanatban érkezett, és már elfoglalták azt a helyet, amit előző nap kiválasztott magának. Hova üljek? – kérdezte lekonyuló szájjal. – Itt van egy hely, nagyon jó kis hely – mondta a tanító néni. Erre Bori elkezdett keservesen sírni. Mi a baj? – kérdezte a tanító néni. Tegnap délután nem itt ültem. Oda szeretnék ülni a barátnőm mellé, ahol tegnap ültem. De hát ott már ülnek – mondta a tanító néni, miközben látta, hogy három barátnő van egymás mellett, és nekik sem szeretett volna szomorúságot okozni azzal, hogy szétvála sztja őket. De Borika egyre csak azt mondogatta, hogy oda szeretne ülni a barátnője mellé. Próbálta a tanító néni megvigasztalni, de hiába, sírdogálva pakolt ki a padjára. A tanító néni odahívta a három kislányt, akik egymás mellett ültek – azon a helyen, ahol tegnap Borika ült a barátnőjével. Megkérdezte tőlük: – Nem tudjátok, hogyan lehetne megvigasztalni Borikát? Nekem Regi mondta, hogy üljek mellé – mentegetőzött Aliz, aki most Borika helyén ült. Nem baj, hogy odaültél – mondta a tanító néni. Nincs ezzel semmi baj, csak látod, hogy Borika most szomorú. Erre kéne valami megoldást kitalálnunk. Erre megszólalt Regi, Bori barátnője: – Majd én odaülök mellé. Jó lesz így? – Nem lesz egyikőtök sem szomorú? – kérdezte a tanár néni. Nem – válaszolták. Majd így folytatta: – Aliz majd Roxi mellett marad, Regi odaül Bori mellé. Jó lesz neked Borika, ha Regi barátnőd melléd ül? A kislány arca felderül t. Igen, így jó lesz – válaszolta. Így Borika megvigasztalódott, Aliz is maradhatott a helyén, nem is voltak messze egymástól, mert a mellette való padsor volt ez. A három kislány feladta a jó helyzeti előnyét, hogy megvigasztalják Borikát. Jól érezték úgy hárman magukat. De hogy kis társuk ne szomorkodjon, ezért lemondtak róla.

Sokszor láttam az iskolában, hogy ketten-hárman egy csoportot, közösséget alkotnak egymással, és valakit kirekesztenek. Még olyat is tapasztaltam, hogy csúfolták, és nevettek valakin, fokozva ezzel a magány és elszigeteltség érzetét. Gondolhatod, hogy a magára maradt személy milyen rosszul érezhette magát. Lehet, hogy te is megtapasztaltad már ezt a kínzó fájdalmat. Én már nem egyszer kerültem ilyen helyzetbe. Szörnyű érzés volt, legszívesebben elmenekültem volna. Aztán azt is átéltem egy alkalommal, hogy valaki odajött hozzám és ezt mondta: – Láttalak itt egyedül, és gondoltam, hogy ideülök melléd, hogy beszélgessünk egyet. Olyan felszabadító érzés volt számomra, hogy valaki megkönyörült rajtam, együttérzett velem, kiszabadított a szorultságomból. Figyelj te is arra, hogyha egy társaságban valaki magányos, elszigetelt, akkor segíts rajta, menj oda hozzá, szólj hozzá kedves szavakat, éreztesd vele, hogy ő is f ontos! „Amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az.” (Példabeszédek könyve 19,22) Aki nem gyakorol irgalmasságot, és nem érez együtt a bajban lévővel, azzal szemben ugyanúgy fognak eljárni. „Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.” (Jakab apostol levele 2,13)

„Ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van Lélekben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek, egyazon szeretetben ugyanarra törekedtek, semmit sem cselekedve versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is!” (Filippi levél 2,1–4)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28