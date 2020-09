KÜLÖNLEGES VAGY

„Így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! … Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek.” (Ésaiás próféta könyve 43,1, 4)

A CSÓKA ÉS A GALAMBOK

„A csóka látta, hogy jól élnek a galambok – fehér színre váltott és odaszállt a galambdúchoz. A galambok egy darabig azt hitték, hogy ő is galamb, és beeresztették. De a csóka megfeledkezett magáról, s csókamódra rikácsolni kezdett. Akkor a galambok csípni kezdték és elkergették. A csóka visszarepült a társaihoz, de a csókák megijedtek tőle, mikor fehér tollait meglátták, s ők is elzavarták.” (Tolsztoj)

Ne akarj te se más lenni, mint aki vagy. Az emberek se szeretik, ha valaki kétszínű és másnak akar mutatkozni, mint aki valójában. Istenünk egyedinek teremtett, különlegesnek, páratlannak. A személyiséged nagy kincs, senki se hasonlítható hozzád. Emlékszem, hogy gyerekkoromban és ifjúkoromban is többször akartam olyan lenni, mint mások, akik erősebbek, okosabbak, szebbek, mint én. Aztán egyszer ráébredtem, hogy ez téves gondolkodás. Amint a művészettörténetet tanulmányoztam, felfedeztem, hogy nincs két egyforma festő, mind más, mint a többi, és mindegyiküknek megvan az egyedi színvilága, kifejezésmódja, stílusa. És ez így van jól. Ettől szép a művészet és a világ is. Többé nem akartam senkit megelőzni, vagy olyanná válni, mint mások. Ez persze nem jelentette azt, hogy ne lettek volna példaképeim, akikre érdemes felfigyelni. De ez egészen más volt. Nem a személyiségüket akartam többé utánozni, hanem a szorgalmu kat, a kitartásukat vagy más egyéb tulajdonságukat megfigyelni, ami engem is segíthet a fejlődésben.

A költő szemléletesen ábrázolja az ember egyediségét:

„Okuljatok mindannyian e példán.

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él,

s mint fán se nő egyforma-két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, e… kedves szemet.

Nézzétek, itt e kéz,

mely a kimondhatatlan ködbe vész …

s rá ékírással van karcolva ritka,

egyetlen életének ősi titka.”

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd, részlet)

Isten minden gyermekét név szerint ismeri. Senkivel nem cserélné el, mert az az Ő drága kincse. „Drágábbá teszem az embert a színaranynál…” (Ésaiás próféta könyve 13,12) Te Isten számára pótolhatatlan, megismételhetetlen, különleges drágagyöngy vagy. Értékeld ezt az isteni megbecsülést!

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28