„Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (János első levele 1,3)

Bence nem szeretett iskolába járni. Úgyhogy külön örült a karanténnak. Végre otthon lehet, a kedvenc játékait játszhatja, nem kell senkihez alkalmazkodnia. Megcsinálja a kiszabott iskolai feladatokat, nem kell hallgatnia a tanárokat, az állandó megfelelési kényszer leszakadt róla. A kényelmes fotelből nézheti a filmjeit, a kedvenc tévéműsorait. Sőt még számítógépezhet is naphosszat – ez aztán a király! A házi feladatokat könnyen elkészíti, ha szükséges a szülei is segítenek, az új anyagot is meg tudja tanulni. Így ment naphosszat, sőt hetekig, nem is volt semmi baj. De teltek-múltak a hetek, s valami kezdett hiányozni. A barátok, az osztálytársak, a találkozások, a közös nevetések, a programok, a társaság. Ezt nem hitte volna. A személyes kapcsolatok nagyon hiányoztak. Kezdett az élete unalmas lenni a napi körforgásban, a tennivalókban. Persze, a telefonálások, az online csevegések valamit enyhítettek ezen, de a f ilmek, a YouTube csatornák, a virtuális világ és az ebben a formában történt érintkezések sem pótolhatták az emberi találkozásokat.

Ebben a különleges helyzetben érezhetjük, hogy mi is az egyik legfontosabb szükségletünk. A személyes emberi kapcsolatok, aminek most a legnagyobb hiányát érzékeljük. Több gyerek elmondta, hogy jó otthon a szüleivel, jó, hogy ő maga oszthatja be az idejét, de már nagyon hiányoznak az osztálytársak, barátok, a közös játékok. Ezt a hiányt a sok telefonhívás, telefonbeszélgetés, online együttlét egyértelművé teszi, de nem pótolhatja, csak némileg enyhítheti a telefon, a Messenger, a facebook, a Zoom stb.

A személyesség azt jelenti, hogy közvetlenül kapcsolódhatok az emberekhez, beszélhetek hozzájuk, a szemükbe nézhetek, együtt tevékenykedhetünk, érezhetem a közvetlen befolyásukat rám, és én is befolyást gyakorolhatok rájuk. Ez most nagyon hiányzik. Te, mint ember, és mint személy, csak mások között, én-te kapcsolatban tudod a személyiségedet kibontakoztatni. Egy huszadik századi filozófus találóan így fogalmazta meg: „Csak abban a mértékben létezem, amennyire más számára létezem. Létezni tehát annyi, mint szeretni.” Ezt a költő így tolmácsolja: „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” (József Attila)

Istennel azonban most is töretlen lehet a személyes kapcsolatunk. Isten, aki mennyei Atyánk, mindig is közel akart lenni hozzánk, azaz kapcsolatra vágyott velünk. A bűnbeesést megelőzően (Mózes első könyve 3. rész) Ádám és Éva közelről és személyesen ismerték Istent. Vele jártak az Édenkertben, és közvetlenül beszélhettek vele, ám a bűn mindnyájunkat elválasztott Istentől. Jézus által azonban nagyon közel kerültünk az Atyához. A személyes ismeretségen felül, Krisztus a barátunk, a királyunk, az Istenünk, a pásztorunk, az utunk, az életünk, a Megváltónk. Imádkozhatunk Hozzá, a Szentlélek által szívünkben lakozhat.

Most ebben a helyzetben te is érzékelheted, hogy az emberi kapcsolatok milyen értékesek, életünk legfontosabb ajándékai. Társas lények vagyunk. A személyes találkozások meghatározzák életünket. Csak az emberi (családi, rokoni, baráti, osztálytársi, munkatársi stb.) kapcsolatok által tudjuk megvalósítani életünk értelmét és célját. Egy szobában ülni, elzárkózva másoktól, szűk családi körben mozogni – ez nem az igazi élet. Ha kiszabadulunk a karanténból, te is értékeld nagyon az emberi kapcsolataidat! Ápold, gondozd a másokkal való közösséget! Addig is ne felejts el minden nap elbeszélgetni Istennel, ápolni Vele a személyes kapcsolatot!

Szerető barátod: Attila bácsi

