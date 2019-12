„Hálát adjatok mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának!” (Efézusiakhoz írt levél 5,20)

Lezárul ez az év is. Sok minden történt veled. Hogyan tekintesz vissza az elmúlt év eseményeire? Érdemes végig pörgetned az elmúlt év lapjait, és átgondolnod azt, hogy miért lehetsz hálás! Én most karácsonyi ajándékként kaptam egy hálanaplót is. Ennek lapjain a szép idézetek és képek mellett többek között az a tanács áll, hogy minden nap írjam fel, hogy miért lehetek hálás. Ha csak a naplójában fejezi ki háláját valaki, akkor is elégedettebb lesz, de ha meg is osztja a háláját azzal, aki segített neki, közelebb kerülhetnek egymáshoz, jobb lesz a kapcsolat. Ha köszönetedet, háládat fejezed ki másoknak, mindketten jól jártok. A hála- és boldogságkutatással foglalkozó szakemberek megfigyelték, hogyha köszönetet mondunk annak, aki iránt hálát érzünk, akkor ez a hatás tovább tart, mint gondolnánk. Egy vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy ha valaki köszönő üzenetet küld, mert úgy érzi, hogy nem fejez te ki kellőképpen a háláját valakinek, utána hat hónapon keresztül boldogabbnak tartja magát, és javulnak a személyes kapcsolatai.

Ha valaki váratlan kedvességet vagy köszönetnyilvánítást tapasztal, hajlamosabb viszonozni a szívélyességet vagy másnak megelőlegezni. Egy vizsgálat kimutatta, hogy a hála kifejezése a kétszeresére növelte annak az esélyét, hogy valaki a jövőben ismét segítőkész lesz – alighanem azért, mert élvezte az elfogadottság érzetét. De nemcsak emberekkel kapcsolatban lehetsz hálás, hanem magáért az életedért, annak történéseiért is.

Nem kell nagy dolgokra gondolnod. Egy nyári zápor után keletkezett szivárvány, az év első hóesése, játszadozó kutyusok látványa, egy szép naplemente, egy jól sikerült rajz, egy sikeres dolgozat, egy finom étel, ezek mind-mind lehetnek az aznapi „hálavirágaink”. Ha elhatározod, hogy te is vezetsz hálanaplót, akkor ez segíthet, hogy ezeket a napi „hálavirágokat” egy nagy csokorba köthesd és megőrizhesd. Minden este, mielőtt álomra hajtod a fejedet, jegyezd fel pár mondatban, hogy mi az három dolog, amiért aznap hálás lehetsz. Egy év elteltével elkészül a saját hálanaplód, amelybe évek múltán is jó lesz visszalapozni, és visszaemlékezni. A boldogság észrevételének és a hála megélésének nem újévi fogadalomnak kell lennie. Kezdd el már ma, ne halogasd! Jegyezd le gyorsan, mi az, amiért hálás lehetsz!

Isten is hálára ösztönöz. Igéjében újra és újra buzdít, hogy gyakorold a hálát. „Mindenkor örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” (Thesszalonikai első levél 5,16–18) Van okod a hálára! Élsz, lélegzel, olvasni tudsz, gondolkodni, dönteni, választani a jót. Válaszd a hálát! Megerősödsz testileg-lekileg és ha szükséged van rá, gyógyulni is fogsz ettől.

„A dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire.” (Ellen G. White)

Szerető barátod: Attila bácsi

