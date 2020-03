Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

„Újítsátok meg a gondolkodásmódotokat, és így alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” (Római levél 12,2)

Emlékszem, kisgyermek voltam, egy lefekvésnél, amikor édesanyám egyedül hagyott a szobában sehogy sem tudtam elaludni. A félhomályban a fejem fölött lógó csillárt figyeltem, ami teljesen úgy nézett ki, mint egy hatalmas pók. Úgy éreztem, hogy rám akar ugrani, és el akar pusztítani. Nagyon megijedtem, kiabálni kezdtem édesanyámnak. Ő be is jött, odaült az ágyam mellé és meghallgatott. Utána nyugtatgatni kezdett, de hiába mondta, hogy az csak egy csillár, nem kell tőle félnem, én mégis nagyon féltem. Ekkor azt mondta: „Emlékszel, amikor nyáron Balatonfüreden voltunk, és sétáltunk a gyönyörű sétányon, napsütésben együtt a család? Emlékszel arra, amikor a strandon fürödtünk, milyen jókat játszottunk, édesapáddal és a nővéreddel együtt? Apukátok vízbe dobált benneteket, és milyen sokat nevettünk!”

És mesélt a nyárról, az üdülésről, a sok élményről, amit átéltünk. Aztán úgy köszönt el tőlem, hogy azt mondta, hogy ezeken gondolkodjak. Emlékezzek vissza, képzeletemmel idézzem fel, amit nyáron átéltünk. Csukjam be a szemem, és erre figyeljek. Én követtem a tanácsát és meg is nyugodtam, eltűnt a félelmem. Jól tudtam aludni.

Amit édesanyám akkor ösztönösen alkalmazott, ma úgy nevezzük tudományosan, hogy gondolatcsere. Kicserélte a rossz gondolataimat jó gondolatokra. Ez az a lelki törvényszerűség, amit alkalmaznunk kell, amikor bajban vagyunk, amikor félelmek törnek ránk, amikor gondok gyötörnek, vagy rossz a hangulatunk. Ki kell cserélnünk a rossz gondolatainkat jó gondolatokra. Ezt tanítja a Biblia: „Újítsátok meg a gondolkodásmódotokat, és így alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” (Római levél 12,2)

Isten azt szeretné, hogy te is cseréld ki a rossz gondolataidat, amelyek ebben a vészterhes időben nyugtalanítanak. Cseréld ki az Istenbe vetett bizalom gondolataira, mindenféle jó gondolatra. Ez a fizikai egészségedre is jó hatással lesz, immunrendszeredet is erősíti.

„Bizalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden utadon próbáld felismerni őt; akkor egyenessé teszi ösvényedet. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak.” (Példabeszédek könyve 3,5–8)

Ne feledd tehát el, hogy amikor bizalmatlanság, hitetlenség, aggodalom, félelem kezd rád törni, akkor tudatosan kezdj el gondolkodni valami jó dologról, történésről! Olvass valami építő olvasmányt, hogy az kösse le a figyelmedet! Isten igéje, Jézus élete, jóságos tettei az egyik legépítőbb, gondolkodásra méltó téma. Isten világa a mi leghatalmasabb menedékünk. „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem őbenne bízom!” (Zsoltárok könyve 91,1)

Szerető barátod: Attila bácsi