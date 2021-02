ÉTKEZÉS – ÖNURALOM

„A nemes ember idejében, a test erejéért eszik, és nem az italért.” (Prédikátor könyve 10,14)

Janika össze-vissza evett. Amikor gondolt egyet bekapott egy-egy falat csipszet. Szinte mindig volt valami a szájában. Nem is esett neki jól az ebéd, mert igazából nem volt éhes. Vizet alig ivott, csak cukros üdítőket, de azt sokszor kortyolgatta. El is romlott az emésztése. Ez kihatott a viselkedésére, feszült, idegesség és túlmozgás jellemezte. A tanulás sem ment jól. A magatartása is leromlott. Nem gondolt volna, hogy mindez összefügg a táplálkozási szokásaival.

Talán te sem gondolnád, hogy a mindennapi élet minden tevékenysége mennyire befolyásolja közérzetedet. A táplálkozás az egész szervezetre, még a gondolkodásra is kihat. Képes az idegrendszer működését, az érzelmi állapotunkat megváltoztatni. Ádám és Éva nem tudott ellenállni a kísértésnek, pedig nem éheztek, de Jézus még a negyven napos böjt után is győzött az éhség kísértése felett. Az Ő segítségével te is győzhetsz.

A táplálkozás közelről érint bennünket, mert a létünk fenntartásához szükséges ennivaló elfogyasztásán túl az evés élvezetet is jelent számunkra. Talán épp emiatt ezen téren tapasztalható a legtöbb túlzás, mértéktelenség, helytelen étkezési szokás. Erre utal az a tény, hogy betegségeink kb. 80 százaléka a helytelen táplálkozásra vezethető vissza. Egészséged megőrzése érdekében neked is foglalkoznod kell azzal, hogy mit, mikor, mennyit és hogyan egyél?

Mikor és hogyan étkezzünk?

„A nemes ember idejében, a test erejéért eszik, és nem az italért” (Prédikátor könyve 10,14). Azaz az ésszerűség és erkölcs irányítja táplálkozásában is. Ez a bibliai alapelv nemcsak a királyokra és fejedelmekre vonatkozik – a szövegkörnyezet ugyanis velük kapcsolatban említi –, hanem minden emberre érvényes alapelv. Az „idejében” kifejezés betartásához a következőkre ügyelj: étkezések közötti időben mellőzd a nassolást, az eszegetést; hagyj időt az emésztésre; lefekvés előtt legalább négy órával már ne egyél, hogy az emésztési folyamat lezárulhasson.

A legtöbb gyerek nem tanulja meg (így felnőttként sem tudja), hogy mennyire fontos, hogy mikor, hogyan és mit egyen. Megengedik nekik, hogy nyakló (fék) nélkül elégítsék ki évágyukat a nap bármely órájában. Akkor vehetnek az ételből, amikor csak szemük megkívánja, s ez a csaknem szüntelenül fogyasztott süteményekkel, kalácsokkal, kenyérrel, csipszekkel együtt nagyevőkké és rossz emésztésűvé teszi őket. Ilyenkor az emésztőszervek úgy működnek, mint a megszakítás nélkül zakatoló malom. Elgyengülésük megakadályozására erőt vonnak el az agytól, hogy segítse a gyomrot túlmunkájában. Így azután a szellemi erők sínylik meg a helytelen étkezést. Az életerőnek ez a természetellenes serkentése és gyengítése idegessé, fegyelmezetlenné, ingerlékennyé teszi a gyerekeket. Kövesd Jézus példáját, Aki mértékletes volt mindenben, önuralmat gyakorolt! Ezért is imádkozz minden étkezés előtt, hogy tanácsoljon, v ezessen, és adjon erőt a megvalósuláshoz!

„Kést tegyél a torkodra, ha mértéktelen vagy!” (Példabeszédek könyve 23,2)

„Mindennek a vége pedig közel van, legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.” (Péter első levele 4,7)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28