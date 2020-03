ÉRZELEMCSERE

„Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől… Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” (Máté evangéliuma 6,31–33)

Rajztanárként, festőként sokszor festettem. Amikor nekikészültem az alkotásnak, a festéktubusokból kinyomkodtam a palettára a színeket. Ha meleg, világos színekre akartam festeni a képet, akkor a sárgából, narancsból, vörösből és fehér színből nyomtam többet a palettára; a feketéből, sötétkékből csak nagyon keveset. Én döntöttem el, hogy milyen hangulata legyen a képnek. Ahogy a festő, amikor fest, és eldönti, hogy milyen színvilágba akarja öltöztetni a készítendő képet, úgy te is eldöntheted, már a napod kezdetén, hogy milyen érzelmekkel akarsz aznap élni, milyen érzelmi színezettel töltöd meg a napodat.

Vagy ha borongós idő van, akkor szükségszerűen rossz a hangulatod, ha süt a nap, akkor jó a hangulatod? Nem kell ennek így lennie. Egyszer egy feliratot olvastam egy falon: „Én nálam mindig tavasz van. Magamban hordom az időjárást”. Persze ebben is lehet némi túlzás. Mert a rossz érzelmek nem bűnök, hanem jönnek egy-egy külső történés, látvány vagy belső gondolat hatására. Az a kérdés, hogy hagyjuk e magunkon eluralkodni pl. a csüggedést, vagy teszünk ellene. Természetes, hogy vannak jó és rossz érzelmeink. Egy fájdalmas szomorú esemény nem tölt el örömmel, meg kell élni annak a fájdalmát. A vidám események, örömünnepek örömre hangolnak. Sok árnyalata van az érzelmeknek: öröm, szomorúság, boldogság, elkeseredés, félelem, düh, aggodalom, félénkség, harag, hála, ellenségesség, gyűlölet, szeretet, szenvedés, lelkesedés, sértődöttség, megbocsátás, hisztéria, szenvedély. A hétköznapokon, amikor nin cs különleges indokunk arra, hogy szomorúak legyünk, mi dönthetjük el, hogy milyen hangulatban töltjük el a napunkat.

Figyeld meg, hogy egész nap folyamán szinte minden tevékenységedet érzelmek kísérik! Ez lehet jó is, de rossz is, ezáltal sötétre vagy világosra festhetik az életedet. Megfigyeltem gyerekeknél, fiataloknál, de felnőtteknél is, hogy mennyire meghatározza a hangulatuk a napjukat. Van, aki a jó érzéseket ápolja, van, aki, a rossz érzések gyűjtögetésével és rendszerezésével foglalatoskodik ideje jelentős részében. Láttam sértődött gyerekeket, akik apró semmiségeken felháborodtak pl. a testvérük miatt, és már mentek is panasszal anyuhoz-apuhoz. Megfigyeltem olyanokat is, akik a legkisebb dolog miatt hisztiben törtek ki. Más gyerekek azonban szinte mindennek tudtak örülni. Egyszer megkérdeztem egy kislányt, hogy miért olyan vidám. Így válaszolt: „Mert örülni jó dolog, sokkal jobb, mint szomorkodni, és annyi mindennek örülhetünk. Anyunak, apunak, a tesómnak, az otthonunknak, a barátoknak, a virágoknak, az egészségnek. Úgy tűnik, hogyha valaki szomorú vagy ha boldog akar lenni, akkor talál elég indokot arra, hogy olyan lehessen, amilyen lenni akar. Nem szükségszerű, hogy a környezeted vagy hangulataid széljárását kövesd. Az érzelmeidet te magad is megválaszthatod, választhatod az örömet, a hálát, a boldogságot, vagy a komorságot, sértődékenységet, szomorúságot, kedvetlenséget. Cseréld le akarattal a rossz érzelmeidet jó érzelmekre! Hiszen mi magunk tesszük vidámmá vagy boldogtalanná napjainkat. Te mit választasz?

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi levél 4,4–7)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28