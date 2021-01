ELESTEM, DE FELKELEK

„Íme, Isten az én szabadítóm! Bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr. Az Úr szabadítómmá lett!”(Ésaiás próféta 12,2)

TAPASZTALAT

Egyik nap séta közben egy családra lettünk figyelmesek. Előttünk ballagtak, kétoldalt a szülők, középen egy három és egy hat éves körüli kislány kézen fogva. Egyszer csak a kisebbik lány térdre esett. Megilletődve nézett maga elé. Várt. Az anyuka odalépett hozzá, a hóna alá nyúlt és felemelte. A testvérével újra megfogták egymás kezét, és szó nélkül sétált tovább a családdal.

A parkhoz érve vidáman fogócskázó gyerekeket láttunk. Az anyuka pár méterről figyelte őket. Az egyikük hasra esett. A földön fekve ijedten nézett fölfelé. Anyukája elindult feléje és kedves, határozott hangon szólt neki, hogy álljon fel. A kislány a bátorító szavakra feltápászkodott, és vidáman folytatta a játékot. Hányszor kerülünk mi is hasonló helyzetbe! A legkülönbözőbb körülmények között is váratlanul eleshetünk. Nem értjük, mi történt, ijedten, megilletődötten várunk. Isten a hónunk alá nyúl és felemel, vagy éppen kedves, határozott szavakkal megszólít, és mi továbbmehetünk az életúton. Számíthatunk Rá úgy, ahogy a gyermekek az édesanyjukra. Isten a legjobb szülő a világon. Ne félj, bízz benne ezen a héten is! Legyen számos hitépítő, áldott tapasztalatod Vele!

Zsuzsa néni

Olyan természetes és magától értetődő volt, hogy az anyuka ösztönösen odalépett a kislányhoz, hóna alá nyúlt és felemelte. A kislány ezt szintén természetesnek és magától értetődőnek vette, és ment tovább. Jézus a gyermekeket többször is példaként állította a tanítványok elé. „Ha nem úgy fogadjátok Isten országát, mint a gyermekek, semmiképpen nem mehettek be oda” – tanította. Neked is olyan természetesen és magától értetődően kell várnod Isten segítségét az életedben, ha elbotlasz és elesel, mint ezek a kisgyerekek várták a szülői segítséget. Meg is jött a segítség, mert ott voltak szüleik mellett. Jó atyánk és Megváltó Jézusunk kísér bennünket egész életünkben, és kész arra, hogy minden helyzetben segítsen rajtunk. A kislány tudta, hogy ott vannak mellette a szülei, és számított a segítségükre. Nem is csalódott, tényleg segítettek neki, és mehetett tovább az úton. Te is számíts arra, hogyha bármilyen nehéz helyzetbe kerülsz, Isten látja hitedet, ismeri belé vetett bizalmadat, és segít rajtad. Ez legyen olyan magától értetődő és természetes, mint amilyen természetes a gyerekeknek a szüleik segítsége.

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28