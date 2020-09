„Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.” (Római levél 12,15)

BOGIKA JÓTETTE

Bogikáéknak véget ért az órája, csengettek. A többiekkel együtt ő is kifutott az udvarra. Akkor már sok gyerek volt mindenfelé. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az udvar egyik sarkában két kis elsős üldögél. Közelebb ment hozzájuk. Csak nem valami baj van? Hát látja ám, hogy sírnak. Odament hozzájuk és megkérdezte: Miért sírtok? Azért, mert meghalt a nagypapánk – válaszoltak. Meghalt a nagypapátok!? És mi baja volt? – kérdezte Bogi. A kis elsősök csak úgy tudták ezt megfogalmazni, hogy „foltok voltak rajta”. Bogika azt gondolta, hogy ez lesz az ő első mai jó cselekedete, hogy megvigasztalja őket. Fohászkodott Jézushoz, hogy adjon neki tanácsot, hogyan tudná ezt megtenni. Mit mondhatna nekik? Aztán így szólt: Tudom, hogy nagyon rosszul esik nektek, hogy meghalt a nagypapátok és nincs itt. Szerettétek őt? Igen – válaszolták. A nagypapátok már jó helyen van. Ő most alszik, megnyugodott, már nem szenved, és J ézus vigyáz rá. És ha majd Jézus újra eljön, akkor majd új életet kap. A kicsikék néztek rá, elállt a sírásuk. Tényleg, jó helyen van a nagypapánk, és vigyázz rá Jézus? Igen – mondta nekik Boglárka. De ne sírjatok miatta, őt nem kell félteni. Tudom, hogy hiányzik, hogy most nem találkozhattok vele. A két kis elsős megvigasztalódott, abbahagyták a sírást, és felálltak az udvar sarkából. Bogika azt gondolta, hogy nemcsak ma, hanem minden nap szeretne valami jó cselekedetet véghezvinni, hogy Jézusnak örömet szerezzen.

„Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.” Az is egy jó cselekedet, amikor együttérzünk másokkal. És nemcsak együttérzünk, hanem ki is fejezzük azt. Valamilyen cselekedettel, szóval vagy egyszerűen csak a viszonyulásunkkal, hogy kedvesek, szeretetteljesek vagyunk a másik emberhez. Valamikor félreértelmezzük, vagy félreértjük az együttérzést. Nemcsak az együttérzés, és jó lelkület, amikor a szomorkodókkal érzünk együtt és megpróbáljuk őket megvigasztalni, hanem az is, amikor az örülőkkel együtt tudunk örülni. Vannak olyan gyermekek, akik szívből tudnak örülni a másik örömének. A barátaik örömének, a testvérük sikerének, de vannak olyan gyerekek, akik nem. Vajon mi ennek az akadálya? Bizony az irigység, a féltékenység. Vigyázz a szívedre! Kérd Jézust, hogy ne csak a szomorkodókkal, hanem az örülőkkel is együtt tudjál érezni! Ne legyél hideg, érzéketlen, se irigy, se féltékeny! Ezeknek a gyerekeknek bizonyára sokszor fog még hiányozni a nagypapájuk, de akkor és ott gyógyír volt a kis szívüknek Bogika kedvessége és figyelmessége. Sokan azt mondják, hogy egy ilyen jótettől nem fog megváltozni a világ, és nem oldódnak meg a problémák. De akkor és ott bizony megváltozott a világ, vagyis a gondolatviláguk és az érzésviláguk.

