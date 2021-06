Az igazat mondod?

„A hazugságot messze távoztasd tőlem.” (Példabeszédek könyve 30,8)

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

A csontocska (Igaz történet)

Szilvát vásárolt anya, s ebéd után adni akart belőle gyerekeinek. Még ott volt mind a tányérban. Ványa még soha nem evett szilvát s folyton szagolgatta. Nagyon tetszett neki. Aztán kedve kerekedett megkóstolni. Mindig ott járkált a szilva körül. Mikor senki sem volt a szobában, nem állhatta meg, hogy el ne vegyen, s meg ne egyen egyet. Ebéd előtt az anya megszámlálta a szilva-szemeket, hát látja; egy hiányzik. Megmondta az apának is. Ebéd közben megszólal az apa: – Mondjátok, gyerekek, nem evett meg közületek valaki egy szem szilvát? – Mindannyian azt felelték: – Nem, nem. – Ványa olyan vörös lett, mint a rák, de ő is azt mondta: – Nem ettem belőle.

Akkor ezt mondta az apjuk: – Hogy valamelyikőtök megette azt a szem szilvát, csúnya dolog; de ez a kisebb baj. Az a nagy baj, hogy a szilvában csontocska van, s ha valaki nem tudja, hogy kell megenni s egy csontocskát lenyel, másnap meghal. Én most ettől félek. Ványa elsápadt s megszólalt: – De hiszen én kidobtam azt a csontocskát az ablakon. Erre mindnyájan nevettek. Ványa pedig sírva fakadt.

Lev Tolsztoj

Kis semmiségnek tűnik a történetben egy szem szilva letagadása. Egy szem szilva valóban nem nagy dolog. Akkor válik jelentőssé, ha nem mondunk igazat vele kapcsolatban. Talán nem is gondolnánk, hogy mennyi problémát okozhat ez. Manapság széles körben elterjedt probléma a hazugság, ami súlyosan befolyásolhatja az életedet. Könnyű elveszteni valakinek a bizalmát, de nagyon nehéz visszaszerezni. Friedrich Nietzsche egyszer azt mondta: „Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem hogy többé nem hiszek neked.” Komoly lelki problémákat is okozhat. Fennáll a veszélye, hogyha megszokod, hogy nem mondasz igazat, az majd további hazugságokat szül. Ha igazat mondasz nő az önbizalmad és az önbecsülésed, akkor kevésbé vagy feszült és szomorú, mert nem kell aggódnod. Különben is, az igazság erősíti az immunrendszert, csökkenti a depressziót és élesíti a gondolkodást. Ha az igazat mondod, lazább és nyugodtabb leszel .

Könnyen beleeshetünk hazugságokba, füllentésekbe. Nemcsak az a hazugság, ha valamit letagadsz, vagy mást állíthatsz, mint ami a valóság, hanem az is, ha nem mondod el teljesen az igazat, amikor arra szükség lenne, és ezzel elferdíted a valóságot, ha mellébeszélsz, ha valami nem igaz dologra célozgatsz, vagy éppen egy másik személyre, a háta mögött, ha nem vagy egyenes és őszinte. A túlzás is hazugság, amivel a reklámok oly gyakran élnek. Ismered a mondást: „A hazug embert hamarabb utol érik, mint a sánta kutyát.” Hazugság az igazság elhallgatása is, vagy annak elferdítése, illetve a valótlanság állítása megtévesztés céljából. A képmutató is, amikor más érzelmeket mutat, mint amelyeket tényleg érez, hazudik.

Isten is óv a Tízparancsolatban: „Ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen!” (Mózes második könyve 20,16) Máshol is figyelmeztet: Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy!” (Példabeszédek könyve 30,6) „Aki őszinte az igazságban, az életére –, aki pedig a gonoszt követi, az vesztére műveli azt.” (Példabeszédek könyve 11,19)

„Mert ez a mi dicsekvésünk, lelkiismeretünk tanúságtétele, hogy az Istentől jövő őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek.” (Korinthusi második levél 1,12)

Szerető barátod: Attila bácsi