Az Atya szeretete

„Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.” (János evangéliuma 16,27)

Tapasztalat

Egyik reggeli sétánkon, a vízparton egy családra lettünk figyelmesek. Van egy rész a sétányon, ahol egy szakaszon falépcsős stéget alakítottak ki, ami egészen a víz fölé nyúlik. Ott a legalsó lépcsőfokon játszadozott egy négy-öt éves korú kislány. Az apja közvetlen mellette állt, az anyukája és a kistestvére is a közelben őt figyelve játszott. Egyszer csak a kislány a víz fölé hajolva elvesztette az egyensúlyát és belebukfencezett a vízbe ruhástól, kalapostul, kistáskástul. Nagy csobbanás, sikítás, de az apa abban a pillanatban már nyúlt is utána, megragadta az egyik karját és erőteljes mozdulattal kihúzta a vízből a partra. A kislány rémülten, csuromvizesen ott állt a stégen és ijedelmében keserves sírásra fakadt. Az anyuka pedig elkezdte mondani: – Hát nem megmondtam neked, hogy ne menj a széléhez, most aztán megnézheted magad. Te mit tettél volna a szülők helyében? Mit mondtál volna a rémült kislánynak?

Ez az apuka segített gyermekének a bajban. Ott volt, amikor szükség volt rá, és szó nélkül, azonnal cselekedett. Így megmentette gyermekét. Sok szó esik az édesanyák jelentőségéről és szerepük fontosságáról, viszont ritkábban esik szó az apák szerepéről és jelentőségéről. Pedig mindkét szülő rendkívül fontos. Az apa a család gondviselője és lelki vezetője is – legalábbis így kellene, hogy legyen. Ő az, akire mindig lehet számítani, aki erős, megbízható és szilárd támasz kell, hogy legyen családja számára. Jézus azt mondta, hogy van mennyei Atyánk is, aki gondot visel rólunk, akire számíthatunk, ha bajba kerülünk, és aki a kéréseinket készségesen meghallgatja. Régiesen Atyának szólítjuk Őt, de mondhatjuk azt is, hogy Apa, Apuka. Mert Ő a mennyei család részesének tekint bennünket, az Ő fiainak, lányainak. Ő akarta a te létedet is, értékesnek látja az életedet, és neveden szólít, mert nagyon jól ismer téged. A mennyei Atya szeret téged és azt szeretné, hogy te is úgy lásd magadat, mint a mennyei család tagját. Nagyon fontos, hogy a földi apánkkal is jó kapcsolatunk legyen, de ha ez nem valósulhat meg különféle okok miatt, akkor a mennyei Apa a földi apa szerepét is szeretné tökéletesen betölteni az életedben. Őrá mindig számíthatsz, ő figyelemmel kíséri lépéseidet, és készségesen segít. Bátran nyújtsd ki feléje a karodat, nyisd meg a szívedet, és kérjél tőle jó dolgokat, mert a jó Atya örömmel teljesíti a jó kéréseket.

Szerető barátod: Attila bácsi