AMIT MÁSTÓL ELVÁRSZ...

„Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták.” (Máté evangéliuma 7,12)

TAPASZTALAT

Az első osztályban – ahol tanítok –, kedves gyerekek járnak, általában rendesen viselkednek, figyelnek a tanulásra. Mégis elég sok konfliktus, azaz összeütközés van közöttük. Egyik nap is odajött hozzám két fiú panaszkodni. Az egyiknek az volt a problémája, hogy a másik nem adja neki oda a labdát. A másik meg azt panaszolta, hogy ő még alig játszott vele, és a társa el akarja tőle venni. Megkérdeztem tőlük, külön-külön hogy ők maguknak mit szeretnének. Azt válaszolták, hogy játszhassanak a labdával, hogy a másik adja oda nekik.

– Akkor azt tegyétek a másikkal, amit magatoknak szeretnétek – mondtam. Megegyeztünk, hogy ha együtt játszanak, akkor először egyikük labdázik egy kicsit, aztán odaadja a másiknak és így tovább. Amikor pár perc múlva visszanéztem rájuk, láttam, hogy szépen játszanak.

Egy másik esetben egy kisfiú megrúgta az egyik felsőbb éves lányt. Megkérdeztem tőle hogy ő szeretné-e, ha vele ezt tennék. Nem – válaszolta. Akkor azt tedd a másikkal, amit te is szeretnél, hogy veled tegyenek. Megértette, odament a lányhoz, és bocsánatot kért. Van azonban olyan is, hogy valaki megmakacsolja magát.

Történt, hogy Andriska ellökte Matyit, mert ő mást szeretett volna játszani. Amikor békítő szándékkal megkérdeztem tőlük, hogy mi történt, Andriska megmakacsolta magát.

– Neked jól esne, ha valaki ellökne? – kérdeztem.

– Igenis jólesne! – vágta rá.

Minden arra mutatott, hogy nem enged a saját igazából. Csak magyarázkodott, hogy miért is lökte el a társát.

–Te szeretnéd, hogy olyat tegyen veled valaki, ami rossz neked? – próbálkoztam rávezetni a belátásra, de hiába.

– Hát jó – mondtam neki –, a fekete pont az rossz, és én most beírok neked egyet. Ráadásul meg is érdemled. Jól fog neked ez esni?

Erre Andriska elkezdte ingatni a fejét és azt mondta:

– Nem.

Látod, neked nem esik jól, hogy fekete pontot kapsz. Ez rossz dolog, nem szeretnéd.

Matyinak ugyan olyan rossz volt, amikor ellökted. Ráadásul nem is érdemelte meg.

– Menj, kérj bocsánatot Matyitól, hogy bántottad.

Nem tudom, hogy megértette-e vagy csak tartott a fekete ponttól, de szó nélkül odament, és bocsánatot kért. Kis társa, Matyi pedig örömmel megbocsátott.

Zsuzsa néni

Ha te is megmakacsolnád magad, ha te is inkább visszavágnál a másiknak, ha bánt, vagy igazolnád magad, amikor te bántottál mást – akkor gondolj arra, amit Jézus tanított és tett is: „Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták.” (Máté evangéliuma 7,12) Ez segít eldönteni, hogy mit is kell tenned nehéz helyzetekben. Nemcsak gyerekek, felnőttek is gyakran elfelejtik, hogy nekik jólesne-e, ha úgy viselkednének velük, ahogy adott esetben ők viselkednek másokkal. Pedig ez az egyszerű alapelv megoldást kínál. Gondolj Jézusra! Ő tökéletesen megvalósította azt, amit tanított: „Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre.” (Péter apostol első levele 2,23)

Szerető barátod: Attila bácsi

