Akaratcsere

„Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint.” (Filippi levél 2,13)

Éveken keresztül tartottunk az otthonunkban – amíg Győrben laktunk – fiatal főiskolásoknak összejöveteleket, ahol közösen tanulmányoztuk a Bibliát és jókat beszélgettünk. Egy alkalommal feleségem finom meggyes zabpelyhes sütit készített az alkalomra. Ez nagyon jó volt, de a probléma ott kezdődött, amikor megérkeztek úgy este nyolc óra körül a fiatalok, és feleségem kinyitotta a sütőajtót. Kiáramlott a finom süteményillat és bejárta az egész lakást. Én hat órakor vacsoráztam és utána már nem akartam enni, mert tudtam, hogy akkor nem jól tudok aludni. De most, ahogy megcsapta az orromat a finom süteményillat, nagyon megkívántam. Összefutott a számban a nyál és mérhetetlen vágyam támadt a sütemény után. Zsuzsám megkínálta a fiatalokat és engem is a sütivel. Igen, de ott volt az előbbi elhatározásom. Most mit tegyek? Ekkor az egyik fiatal megszólalt, hogy ő most már nem eszik a süteményből, mert már vacso rázott. Erre feleségem azt mondta, hogy akkor azoknak, akik most nem esznek, elcsomagolja a részüket, és majd holnap reggelire otthon elfogyasztják. Ekkor igen elszégyelltem magamat. Egy fiatalnak nagyobb akaratereje van, mint nekem felnőttnek? Ekkor megfeszítettem az akaratomat, elhatároztam, eldöntöttem, hogy én sem fogok most enni. És tudod mi az érdekes? Amint ezt egyértelműen eldöntöttem, egy pillanat alatt eltűnt belőlem az a mindent elsöprő erejű vágy a süti után.

Most a koronavírus kapcsán korlátozások léptek életbe. Szabályok az egészségünk érdekében, amelyek eddig nem voltak. Lehet, hogy nehéz ezeket az új szabályokat betartanod, hiszen megmondják azt, hogy hova mehetsz, hova nem, javaslatok vannak arra nézve, mit egyél, mit ne. Ezt, gondolom, főleg a szüleid próbálják a betartatni, hogy jobban működjön az immunrendszered, ellenállóbb legyél a betegségekkel szemben. Nem találkozhatsz úgy a barátaiddal, mint eddig. A tanulásban is neked kell beosztanod az idődet, nem a becsöngetés kicsengetés szabályozza, ezért nagyobb figyelmet igényel, hogy minden feladatodat elvégezd, ne csak a kedved szerint éld át a napnak a hasznos idejét. Mi kell ahhoz, hogy magad és mások egészsége érdekében betartsd a szabályokat? Akaraterő, önuralom. Nagy kincsek ezek! Többször írtam már neked az akaraterőről, az önuralomról, amely a jó Isten ajándéka az embernek. Ez az a király, aki parancsol a t e alattvalóidnak, kezednek, lábadnak, szádnak, szívednek. Ő mondja meg, hogy mikor mit tegyél. Az akaraterődet viszont te irányítod a döntéseiddel, elhatározásaiddal. Ahhoz, hogy jókat mondj és jókat dönts, józan belátás kell. Kérlek, gondold át, és beszéld is meg a szüleiddel, hogy ebben a helyzetben milyen legyen az időbeosztásod, a táplálkozásod, mit hogyan cselekedj! Ha kell, cseréld ki az addigi gondolataidat, vágyaidat, használd az akaraterődet!

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28