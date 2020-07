A SZÓ TEREMTŐ EREJE

„Az ÚR szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük. Mert szólt, és meglett, parancsolt és előállottak azok.” (Zsoltárok könyve 33,6,9)

TAPASZTALAT

Bori és Lili valami apróságon összevitatkoztak. Bori odakiabálta Lilinek, hogy undok vagy, nem leszek a barátnőd! Mind a ketten sírva hazarohantak. Otthon Lili alig tudott megnyugodni, a házi feladatát is csak nagy nehezen tudta elkészíteni, mert állandóan Bori szavain járt az esze. Valóban undok? És nem lesznek többé barátnők? Azon gondolkodott, hogy mennyi szép közös élményük volt, milyen jól megértették egymást, mindig számíthattak egymás segítségére. És most mindennek vége? Igazságtalannak érezte Bori szavait. Később meg tudták beszélni a történteket, kibékültek, de Bori meggondolatlan, hirtelen szavai sok fájdalmat okoztak aznap Lilinek.

Te magad is biztosan felfedezted már, hogyha mondasz valakinek valamit, akkor valamilyen hatást váltanak ki a szavaid. Vagy ha neked kedves, bátorító szavakat mondanak, akkor jó érzések támadnak benned. Ha viszont bántó, csúnya szavakat mondanak neked, vagy rólad, akkor rossz érzések jelennek meg szívedben. Tapasztalhatod, hogy a szavaknak teremtő erejük van. Egy régi kirgiz mondás szerint: „A kimondott szó kilőtt nyíl!” Jó vagy rossz érzéseket válthatnak ki benned a hozzád intézett szavak. Ugyanígy a te szavaid is hatnak másokra. Ezért fontos megválogatni, hogy mit mondunk. Isten még arra is képes, hogy teremtsen a szavával, azaz a semmiből új valóságokat hozzon létre. Ez így volt a teremtéstörténetben, de így van ma is. Amikor Isten azt mondta, hogy „Legyen!”, akkor lett fény, növény, állat, ember. Mi a szavainkkal nem tudunk létrehozni új valóságokat, de a meglévő dolgokat megváltoztathatjuk. Hatni tudunk a sza vainkkal egymásra, nagymértékben.

Ma is megtapasztalhatod Isten teremtő erejét a beszédében. Jézus szavát, sőt Jézust magát is Igének nevezi a Szentírás. Az ige cselekvést, történést, létezést jelentő szó, hatóereje van, mozgósítást, alakulást, valamiféle változást fejez ki. Ha olvasod Isten szavát, az Igét, akkor hatalmas változást képes előidézni benned szavával. „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem.” (Ésaiás könyve 55,10–11)

Isten igéje cselekvő, ható, formáló, teremtő erővé válhat a te lényedben is. Jézus az ige erejével győzte le a kísértéseket a pusztában, amikor a Gonosz szavaira egy-egy igével válaszolt. Amikor jönnek a kísértések, rossz gondolataid jelennek meg, akkor te is védekezhetsz azzal, hogy idézel a Szentírás igéiből, gondolatköréből, ezzel megerősítve magadat, elűzve a rossz gondolatokat. Ezért is fontos olvasni Jézus szavait, hogy alkalmazni tudd, amikor szükséged van rá. Ha például elolvasod belőle, hogy Isten azt mondja neked, hogy „örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat”, akkor ez csodálatos érzéseket vált ki belőled. Az, hogy valaki téged feltétel nélkül szeret, már akkor szeretett, amikor még nem voltál, és vágyakozott utánad, és most, amikor vagy, most is szeret, s ha már nem leszel, akkor is szeretni fog… Ez felemelő hatással lehet rád.

Fontos átgondolnunk, hogy mit mondunk másoknak, hogy hogyan fejezzük ki magunkat, hiszen a mi szavaink is különböző érzéseket, gondolatokat váltanak ki a másikban. Megerősítik vagy elgyengítik a másik embert. Én is megfigyeltem magamon, ha Isten szavát mondom ki, akár hangosan, akár magamban, akkor a megnyugvás, a béke, az öröm, a felemelkedés, érzései támadnak bennem. Ha például az ige tanácsa szerint megbocsátok valakinek, akkor a lelkiismeret furdalás gyötrő érzései helyett a megnyugvás és a béke érzései támadnak bensőmben. Olvasd naponta Isten szavát, így az Ő gyógyító hatalmával érintkezel, s belőle erőt nyerve mások számára te is gyógyító forrás lehetsz! A megszomorodott, reményét vesztett ember szívében szavaiddal újra reményt ébreszthetsz. „Lépes méz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítja a csontokat is.” (Példabeszédek könyve 16,24)

