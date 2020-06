„Őbenne… mozgunk.” (Cselekedetek könyve 17,28)

TAPASZTALAT

Kevin az elmúlt hónapokban napi 6-8 órát töltött el a számítógépnél. Ebbe az időbe becsempészte a virtuális játékokat is. Közben jóízűen evett, és számára észrevétlenül – mások számára viszont szemmel láthatólag – néhány kilót felszedett. Kicsit ellustult, elkényelmesedett, nehezebben állt neki a feladatainak. Az pedig, hogy a szüleinek segítsen, már kimondottan a nehezére esett. Még a társaival se szívesen ment el játszani, a barátaival focizni, mint azelőtt. Lazultak a baráti kapcsolatai is.

Megfigyeltem, hogy minden állatnak saját testalkata van, pl. testesebb az elefánt, a rinocérosz, magas a zsiráf, izmos a zebra, áramvonalasak a halak, karcsú alakúak a szárnyaló madarak. Mindegyik szép a maga nemében, mert Isten ilyennek teremtette, és alkatuk, izomzatuk, testfelépítésük teljesen betölti a Teremtő elképzelését, és jó közérzetet biztosít számukra. Egy dolog viszont közös bennük: a mozgás öröme. A természetben kint járva, a Balaton partján sétálva megfigyeltem, hogy az állatok a természetes pihenésükön kívül folyamatos mozgásban vannak. A vadkacsák például a csónak formájú, áramvonalas testüket csak rendszeres és folyamatos mozgással tudják megőrizni. Így működik jól a vérkeringésük, és életöröm sugárzik egész lényükből. Nem számít, hogy mínusz húsz vagy plusz negyven fok van, mindig mozognak, s derűs életörömöt sugároznak. Azt is megfigyeltem viszont, hogy ez csak az ember hatásá ra változik. Például az állattartás esetén, amikor meghizlalják, túl sokat etetik, vagy szűk helyen tartják őket, és nincs elég mozgásterük.

Bármennyire is vonz a vakációban a számítógépes játék – mint bárki mást –, soha ne feledd, hogy te is mozgásra vagy teremtve. Ebben a digitális világban sokat ülünk a számítógép előtt, de vedd észre, használd ki a felszabadult mozgás lehetőségét és örömét! Sportolj sokat, járd a természetet, sétálj, fuss, ússzál – ami jólesik neked –, hogy érezd és élvezd te is a mozgás örömét! Legyél te is ennek az ajándéknak a részese! Gondolj Jézusra! Ő szinte a természetben élt, folyamatosan ott tartózkodott, tanított, és gyalog ment mindenhova.

Szerető barátod: Attila bácsi

