A lélek kardja az Isten beszéde

„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben… Vegyétek föl a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.” (Efezusi levél 6,11, 17)

Ezt ne hagyja ki! Önerőből is emelhetne bért a BKV, de nem teszi

A zarándok útján

A zarándok elindult az üdvösség felé vezető úton, amelyet Isten az ő igéjén keresztül mutatott neki. Útközben sok nehézség várt rá, amelyeket le kellett küzdenie. Amikor hűségesen követte Isten szavát, akkor sikeresen győzött a próbákban. Ha nem ezt tette, akkor szenvedés és gyötrelmek vártak rá. Elérkezett a halál völgyébe, ahol sötét sziklák, félelmetes meredélyek között kellett haladnia. Egy szakadékhoz ért, amely fölött csak egy szűk, korlát nélküli keskeny kőösvény haladt át. A túlsó oldalán ott várt rá egy félelmetes sárkány, aki tüzet okádott feléje és üvöltött rá. Fent a levegőben is sárkányok köröztek fölötte. A zarándok érezte, hogy semmi esélye sincs ezekkel a félelmetes hatalmakkal szemben. Kezében volt a kard, ami Isten igéjét jelképezte. Rátekintett, majd behunyta a szemét, és elindult a szűk kőhídon, miközben elkezdte mondani a huszonharmadik zsoltár szavait: „Még ha a halál árnyékának földjében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és a te botod, azok vigasztalnak engem”. És lám mi történt! A sárkány nem bírta elviselni az ige szavát, elfordult, összegörnyedt, majd pedig elmenekült. Ekkor, az addig sötét kőösvény felfénylett a sötétségben, és a vándor akadálytalanul átmehetett a félelmetes szakadékon. Isten igéje mentette őt meg, elűzte az ellenséget.

Nézd meg A zarándok útja című filmben az 50.30 perctől ezt a jelenetet!

Amikor te is egyedül haladsz az igaz élet szűk ösvényén, akkor nehézségekkel, próbákkal, támadásokkal fogsz találkozni. Te is, ahogy a zarándok, csak egyedül az Isten igéje által győzheted le a nehézségeket. A filmben a vándor Jézus példáját követte, aki minden támadáskor az Isten igéjével győzte le Sátánt. Olvasd el a pusztai megkísértés történetét Máté evangéliuma negyedik fejezetében, és láthatod, hogy Jézus mindig az igére hivatkozott, amikor Sátán a csalásával el akarta téríteni a helyes útról. Én magam is számtalanszor megtapasztaltam az életemben, hogy amikor támadások jöttek, és elcsüggesztettek a nehézségek, a körülményeim, az Isten szavába kapaszkodva győzni tudtam. Amikor bizalommal és hittel tekintettem Jézusra, akkor átvezetett engem is a nehéz völgyeken. Így lehet ez a te életedben is! Te is ragadd meg Isten minden fegyverét, különösen az ige kardját, és győzd le vele Sátán hazug gondolatait. Ne hidd el neki, hogy úgyis le fog győzni, hogy alkalmatlan vagy arra, amit épp csinálsz, hogy nem szeret téged az Isten. Ezek mind hazugságok. Isten irántad való szeretete soha el nem fogy, soha meg nem fakul. Amikor jön egy rossz gondolat, egy nehézség, idézd fel vagy olvasd a Szentírás szavait, Isten ígéreteit! Megerősítenek téged, sőt tanácsolnak, vezetnek. Őbenne mindig teljes szívvel bízhatsz. Így lehetsz te is győzelmes a nehézségekben, és az üdvösség útját követve eljuthatsz az örök hazába.

„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van!” (Ésaiás próféta könyve 26,3–4)

Szerető barátod: Attila bácsi