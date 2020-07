A Koloska-völgyben

„Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is…” (Zsoltárok könyve 96,12)

„Mindent szépen csinált az ő idejében…” (Prédikátor könyve 3,11)

A családunkkal, rokonainkkal nagyot kirándultunk a balatonfüredi Koloska-völgyben. Miután végig sétáltunk a völgyben, amelynek közepén egy patak futott, egy napfényes, tágas mezőre érkeztünk, ahol rengeteg szebbnél szebb színes virág virított. Lenyűgözve szemléltük a nyári mező színpompás világát. Rengeteg lepke, rovar repdesett a virágok között. A gyerekek, de még a felnőttek is, akik velünk voltak, ámultak a lepkék sokféleségén.

Rengeteg fajta virágot láttunk, egyeseket ismertünk, mások ismeretlenek voltak számunkra. Sokat lefényképeztünk közülük, azért, hogy otthon meg tudjuk őket határozni, és megtudjuk a nevüket. Felismertük a kakukkfüvet, tejoltó galajt, mezei zsályát, pongyola pitypangot, bakszakállt, és megannyi pompás virágot és termést. Szöcskék ugrándoztak körülöttünk, és láttunk egy hatalmas sáskát is. Egyszer csak egy szarvasbogár landolt előttünk az úton, egy darabig mozdulatlan volt, így nyugodtan megcsodálhattuk. Először csak átsétáltunk a mezőn, de aztán megálltunk, bementünk a virágok közé, és ámulatból ámulatba estünk a virágos mező gazdag életét szemlélve. Tovább haladva egyre több szebbnél-szebb ismeretlen virágot fedeztünk fel, lefotóztuk ezeket, hogy majd otthon megkeressük a növényhatározóban a nevüket. Három gyerekkel együtt – akik velünk voltak – nagyon élveztük ezt a felfedezést.

Egyszer csak Beni megfogta Zsuzsa néni kezét, és kérte, hogy hunyja be a szemét, majd odavezette egy turbánliliomhoz, mert tudta, hogy Zsuzsa néni nagyon fog örülni ennek a természeti csodának. Sikerült is ámulatba ejtenie, nagyon meg is lepődött, mert bár sokat kirándult már erre, nem tudta, hogy itt is van turbánliliom (itt megnézheted: https://images.app.goo.gl/XSnK9VzvYSUNa8Av9). Aztán sétáltunk a patak partján, szemlélve a kis zugokat, hallgatva a patak csobogását. Közben szívtuk a friss erdei levegőt. A lombok között átszűrődött a napfény, a kinti hőséget kellemes erdei hűvös levegő váltotta fel.

Már évek óta figyeljük az egyik fának a patak felé nyúló karját, amelyen különleges módon nőnek levelek, úgy, hogy nem alakulnak ki elágazások. Ezt is megmutattuk vendégeinknek.

Nyár van, szünet van. Neked sem kell most a tanulással foglalkoznod, iskolába járnod. Szabadon kimehetsz a természetbe. Menjetek is szüleitekkel, barátaitokkal a közeli természetbe, a szép mezőkre, hegyekbe vagy vízpartokra! Már vannak növény- és virágmeghatározó alkalmazások telefonra, amelyek segítségével meg tudod határozni a virágokat. Rovarmeghatározó is van, amelyekkel a rovarok különleges fajait is felfedezheted. Élvezzétek és használjátok ki a nyárnak ezt a színpompás világát! A virágok a Teremtő szépségéről tesznek bizonyságot. Egy régi bölcs szerint a természet Istennek az emberhez intézett levele. A költő pedig azt írja:

„Szépségedből örök lázban

ezer szemmel lakomáztam,

De te mind az ezer szemnek,

Megmaradtál rejtelemnek.”

(Áprily Lajos: Természet)

„Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megérthető és meglátható.” (Római levél 1,20)

Szerető barátod: Attila bácsi

