A JÉGBE ÍRT TANÍTÁS

„Isten lehelete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége.” (Jób könyve 37,9)

TAPASZTALAT

Gyermekkori álmom vált valóra, amikor ifjú koromban akváriumot vehettem és gondozhattam. Nagyon szerettem az akváriumokat, a halakat. Órákon keresztül figyeltem mozgásukat, pihenésüket, különleges életmódjukat. Megfigyeltem táplálkozási szokásaikat, szaporodásukat, életmódjukat. Nyaranta a Balatonon sokat szemléltem a sügérek, a naphalak életmódját. Megtehettem, mert egészen közel jöttek a parthoz. Aztán egy télen, amikor befagyott a Balaton, elgondolkodtam azon, hogy vajon mi lesz a halakkal, hogy bírják ki a hideget, nem fagynak meg? Ekkor néztem utána, hogy hogyan fagy meg a víz. Nagyon meglepett, amit találtam.

Még a legkeményebb hideg teleken sem fagynak be a tavak a medrük aljáig. Még a sekély vizű tavakban is mindig marad olyan folyékony halmazállapotú vízréteg, amelyben az élővilág, az állatok és a növények túlélik a zord hideget. E jelenség oka a víz más folyadékoktól több szempontból is eltérő, különleges viselkedése, hogy pl. felülről lefelé fagy be. A víz sűrűsége 0–4 Celsius-fokig növekszik. Amikor a felszínen lehűl a víz, a sűrűsége megnő, és lesüllyed, majd ezután a következő felszíni vízréteg hűl le, és süllyed a mélybe. Ez a függőleges irányú áramlás egészen addig folytatódik, míg a hőmérséklet alul +4 Celsius-fokig süllyed. Ekkor megszűnik az áramlás, mivel a víz odalent eléri a maximális sűrűséget, és ezáltal a felső vízrétegek már nem tudnak lesüllyedni, mert könnyebbé válnak. Amikor a tó felszíni vízhőmérséklete eléri a nulla Celsius-fokot, elkezd befagyni, ám e folyamat során a lenti hőmérséklet változatlanul +4 Celsius-fok marad. Fagyáskor a víz tágul, térfogata megnő, és mivel a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé, úszik a tetején. Isten így gondoskodik arról, hogy ne pusztuljanak el a tavak, folyók élőlényei a nagy hidegben. „Isten lehelete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége.” (Jób könyve 37,9)

Ahogy a téli hidegben Isten gondoskodik a vízi élőlényekről, védőburkot vonva föléjük a jég által, úgy gondoskodik rólunk is a viszontagságos időkben. Nála mindig védelmet és biztonságot találsz. Ez a gondviselés számtalan területen megfigyelhető a természetben. Ne aggódj tehát, a te életed is számon van tartva Őelőtte. Ezt mondta Jézus: „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek! Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?… Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; Ã ©s ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Máté evangéliuma 6,25-34)

„Ő az, ki mint a gyapjút, teríti szét a havat, s mint hamut hinti a zúzmarát, ki darabokban hullatja jegét, ki bírná elviselni annak hidegét. Kibocsátja az ő szavát és megolvasztja azokat, az ő szele fúj, és a vizek újra folynak.” (Zsoltárok könyve 147, 16–17)

Szerető barátod: Attila bácsi

