„Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé.” (Zsoltárok könyve 37,37)

AZ IGAZ BÍRÓ

Egy gazdag kereskedőnek elveszett a pénzzel teli erszénye. Kijelentette, hogy kétezer rubel volt az erszényében, s a felét odaígérte annak, aki a pénzt megtalálja. Egy munkás megtalálta az erszényt, s el is vitte a kereskedőnek. A kereskedő sajnálta odaadni a pénz felét, amelyet megígért. Kieszelte, hogy azt mondja, hogy a pénzen kívül még egy drágakő is volt az erszényében, s így szólt: – Nem adom meg a pénzt. Az erszényben volt egy drágakő is. Add vissza a követ, akkor megadom az ezer rubelt!

A munkás elment a bíróhoz. A bíró meghozta az ítéletet. – Te azt mondtad, hogy kétezer rubel s még egy drágakő is volt az erszényedben. Ebben az erszényben nincs drágakő, tehát ez az erszény nem a tied. Maradjon hát a pénzzel együtt a munkásnál, míg megkerül a gazdája; te pedig hirdesd ki, amit elvesztettél, lehet, hogy az is megkerül.

A kereskedő nem szállt vitába az ítélettel, s odaadta a munkásnak a megígért ezer rubelt. (Lev Tolsztoj)

Bizonyára megfigyelted, hogy fogadkoznak az emberek és ígérgetnek nagy dolgokat, amikor bajba kerülnek és veszteség éri őket. Amikor pedig megoldódik a problémájuk, vannak, akik elfeledkeznek a fogadkozásaikról, ígéretükről és megváltoztatják a szavukat. Sokan Istent hívják segítségül, fogadkoznak, esküdöznek, hogy mit tesznek, ha segít, amikor pedig tényleg segít, elütik a szavuk komolyságát véletlenre, események összejátszására stb. hivatkozva. Mások embereknek ígérgetnek, ha segítenek, ha pedig megtették, amit kértek, megváltoztatják szavukat, komolytalanra veszik a maguk volt komolyságát.

Isten viszont a becsületesség Istene. Ő a saját szavát is komolyan veszi, és komolyan veszi a mi fogadalmainkat, ígéreteinket. „Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre: meg ne szegje az ő szavát; amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék.” (Mózes negyedik könyve 30,2)

„Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében… aki kárára esküszik, és meg nem változtatja.” (Zsoltárok könyve 15,1-2, 4) „Aki nem szegi meg esküjét, még ha veszt is rajta” – egy más fordítás szerint.

A fenti történet jól szemlélteti azt az isteni törvényt, hogy amint te cselekedtél, úgy cselekednek veled is. (Abdiás könyve 15.vers) Előbb-utóbb mi is el fogjuk szenvedni annak következményét, amit mi tettünk másokkal.

Te legyél becsületes, szavaidnak legyen súlya, kövesd Isten tanácsát! Járj a becsület útján! „Az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik… Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó utat.” (Példabeszédek könyve 2,6, 9)

