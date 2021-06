A BARACK VAGY AZ UBORKA

„Találj örömöt… mindabban a jóban, amit az ÚR, a te Istened ad neked és házad népének!” (Mózes ötödik könyve 26,11)

Ezt ne hagyja ki! KTK: Gyurcsány kormánya 75 évre adta koncesszióba a repülőteret

Egy mesében olvastam, hogy egy kisfiú nagyon szomorú volt, mert úgy érezte, hogy őneki mostanában nagyon rosszul sikerül minden. El is panaszolta ezt öreg, bölcs barátjának, aki mondta neki, hogy a nap minden perce örömet is, bánatot is hoz. Minden perc olyan, mint egy tányér, van rajta egy finom, édes, lédús őszibarack, meg egy keserű uborka. Legnagyobb meglepetésére azt is mondta, hogy tőle függ, hogy melyiket választja. A kisfiú azt felelte, hogy az ő tányérján csak uborka van, mert reggel, amikor még egy kicsit aludni akar, bátyja durván kiabálva kelti fel. Iskolába menetelkor az anyukája szavára kabátot kell vennie, pedig ő nem is akar. Az iskolában a tanító arra figyelmezteti, hogy az is csaló, aki engedi, hogy lemásolják a leckéjét – persze, aki lemásolja, azzal zsarolja, hogy őmiatta kap rossz jegyet. És így tovább, és így tovább mondta, mondta a rossz tapasztalatait. És hozzáfűzte, hogy ez mind uborka. Nem is beszélve az esti lefekvésről, amikor az édesanyja nem engedi, hogy fennmaradjon még egy kicsit ezt-azt csinálni, hanem ráparancsol, hogy most már igazán le kell feküdnie.

Erre az öreg, bölcs barátja azt tanácsolta, hogy választhatja az őszibarackot is, hogyha ettől a pillanattól kezdve mindig az ellenkezőjét cselekszi annak, amit tenni szokott. Mert akkor az értelem irányítja majd az életét és a jó döntései. Gondolta, hogy kíváncsiságból kipróbálja. Aznap este nem könyörgött, hogy tovább fennmaradhasson, és legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy örül. Mivel időben lefeküdt, időben fel is tudott kelni. Így a bátyjának, amikor bejött, nem kellett kiabálnia, mert ő már készülődött – újabb öröm: őszibarack. És így tovább, és így tovább.

Te is választhatsz minden nap minden percében, hogy az édes barackot vagy a keserű uborkát veszed el a tálról. Te döntöd el minden reggel, hogy milyen hozzáállással éled meg az új napot. Ha az örömöt keresed, megtalálod, ha a panaszra, elégedetlenségre, a rosszra figyelsz, ha azt keresed, akkor azt fogod megtalálni. Ha engedelmes leszel szüleid bölcs kéréseinek, Isten törvényeinek, boldog leszel. Keresd a jót, az értéket, bátoríts, emelj fel másokat a hozzáállásoddal! Ez neked is jót tesz, és másokra is áldásként hat. Így tartalmas napjaid lesznek. Jézus is ezt tette élete minden napján. „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek!” (Filippi levél 4,4) „Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt!” (Efezusi levél 4,31)

Minden dolognak

van egy fényes oldala.

Ez az igazi oldala.

Ezt keresd!

Minden dolognak

van egy sötét oldala.

Ez a hamis oldala.

Ezt kerüld!

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28