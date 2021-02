8. üzenet – Hinni vagy nem hinni – videó

„Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható.” (Római levél 1,20).

Domival egy órán át sétáltunk, amíg édesanyja fogászaton volt. Egy évvel ezelőtt, – amikor szintén vigyáztunk rá –, alig tudtunk vele kommunikálni. Akkor nyolcévesen csak futkározott körülöttünk, szinte nem is beszélgettünk. Most egy vaskos, szép, színes ábrákkal telerajzolt anatómia könyv volt nála az emberi testről. Hóna alatt szorongatta, séta közben meg-megállt, belenézett és kérdezgetett. Amikor megtudta, hogy biológia tanár vagyok még lelkesebben érdeklődött az emberi testről. Ahogy magyaráztam neki a veséről, az izmokról, a csontokról, egyszer csak azt kérdezte, hogy hogyan jött létre ez a sok csodásan működő emberi szerv. Megálltam, feléje fordultam és a szemébe néztem.

– A jó Isten teremtette, azért működik ilyen összehangoltan – válaszoltam. Erre ő is elgondolkodva maga elé nézett és azt mondta:

– A gombával úgy vagyok, hogy egyszer nem szerettem, aztán elkezdtem szeretni. Aztán megint nem szerettem. Istennel is így vagyok. Hittem benne, aztán Ákos – az osztálytársam – beszélt az állatokról meg a növényekről, és arról, hogy hogyan lett az ember növényből, levelekből, akkor megint nem hittem Istenben. De most hogy ezekről beszélsz, újra kezdek hinni benne.

Aztán beszéltem neki arról, hogy Isten szereti őt, különlegesnek teremtette, és céljai vannak vele. Nagyon örülne és boldog lenne, ha felismerné és elfogadná, hogy ilyen szerető Teremtője van.

Meglepett, hogy egy gyermekben milyen mély gondolatok motoszkálnak. Mennyire befolyásolja a környezetünk, az osztálytársaink, a társadalom általános felfogása, hogy mit gondolunk a kezdetekről, az életről, az eredetünkről! Te mit gondolsz erről? Van-e erről személyes meggyőződésed? Utánanéztél, vizsgáltad már, kutattál-e az eredeted után? Az hogy mit gondolsz erről, nagyon is befolyásolja egész életedet. Az, hogy a véletlen céltalan játékának tekinted-e magadat, vagy Isten hasonlatosságára teremtett királyi családból származónak – nem mindegy. Az, hogy csupán egy állatfajnak tekinted magadat vagy pedig Isten gyermekének, meghatározza az élethez való viszonyodat. Én személyesen felismertem és mély meggyőződéssel vallom, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett engem és téged is. Hiszem, hogy nagyon szeret, különleges célja van velem és veled is. Boldogító abban a tudatban élni, hogy Ő az én Szà ¼lőm. Soha el nem hagy, vigyáz rám és rád is. Kutasd, keresd te is az eredeted kérdését! Szívből kívánom, hogy találd meg a választ! Ehhez segítségül küldöm egy videónkat, melynek címe: Teremtés vagy evolúció I-II.

„Miért mondod ezt, miért szólsz így: „Rejtve van utam az ÚR előtt, és nem gondol ügyemmel az én Istenem”? Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR, aki a föld határait teremtette? Nem fárad el és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az ÚRban bíznak, azoknak ereje megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ésaiás próféta könyve 40,27–31)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]