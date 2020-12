50. üzenet – ÜNNEPI AJÁNDÉK – videó

„Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Római levél 8,32)

TAPASZTALAT

Bende nagy izgalommal várta az ünnepet. Tudta, hogy ajándékot kap. Örült a névnapnak és a születésnapnak is, mert akkor is meglepetések vártak rá. De év végén a karácsonyi ajándékozás, gyermekkora legszebb élményei közé tartozott. Nemcsak az ajándékok miatt, hanem azért is, mert a család együtt volt, találkoztak a rokonokkal, és sok szép élményt éltek át. Amikor megkapta az ajándékokat, nagy izgalommal bontotta ki a csomagolást. Egyik karácsonykor a régóta áhított, nagy vágya beteljesült. Ugyanis kis mozdonyt kapott tehervagonokkal és személyszállító kocsikkal együtt, sínpályával és távirányítóval. Ez volt számára a boldogság. Rögtön nekiállt összeszerelni a síneket és kipróbálta a vonatot, miután a távirányító kapcsolójába beletette az elemet. Izgatottan figyelte a kis vonat működését. Órákon keresztül próbálgatta, nézegette, építette ki a vasútvonalakat, különféle nyomvonalakat előállítva.

Nagy élmény az ajándékozás. Mindannyian vágyunk meglepetésre, ajándékra, mert ez sokat jelent számunkra. De azt is megfigyelték, és megvizsgálták a szakemberek, hogy egy-két hétig tudunk csak igazán örülni egy ajándéknak, utána csökken az ajándék iránti örömünk, majd újabb ajándékokra vagyunk. Isten ismeri ezt a bennünk rejlő vágyat, sőt mi több, Ő oltotta belénk.

Ezért Isten újabb és újabb ajándékokat készít számunkra. Nemcsak olyan ajándékokat, amelyek egy-két hét múlva elavulnak, mert elveszítik érvényüket és újdonságukat, hanem olyanokat is, amelyek megújuló örömforrást jelentenek számunkra.

Biztosan felfedezted magadban – amint én is –, hogy olyan vágyaink is vannak, amelyek biztosan nem teljesedhetnek be ebben az életben. Én például szeretnék mindenről mindent megismerni, a teremtett világ titkairól, a természet törvényszerűségeiről mindent megtudni, minden földrészt beutazni, minden szépséget meglátni, szeretnék örökké élni, szeretném azt, hogy mindenki szeressen, és én is szerethessek mindenkit. Ezek olyan vágyak, amelyek bennem élnek, de nem tudom most megvalósítani, mégis léteznek. Ez annak a jele, hogy Isten oltotta belém és beléd ezeket a vágyakat, és ezeket majd Őneki kell beteljesítenie. Gondoskodott arról, hogy ez megvalósulhasson az új életben, az örökkévalóságban kiteljesedhessen. Jézus megígérte az örök életet, megígérte a mindentudás lehetőségét, megígérte azt, hogy Isten teljességével beteljesedhetünk (Efezusi levél 3,19), hogy kérdéseink többét nem lesznek. „És azon a napo n nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (János evangéliuma 16,23)

Isten ajándékozó Isten, az Ő ajándékai minden elképzelésünket felülmúlják. Jézussal együtt mindent megkaptunk: „Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Római levél 8,32)

Szerető barátod: Attila bácsi