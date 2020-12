47. üzenet – Hópehely

„Mindent szépen csinált az ő idejében...” (Prédikátor könyve 3,11)

TAPASZTALAT

Télen mindenki szereti a hóesést bámulni, ahogy a szállingózó hópelyhek fehérré varázsolják a tájat. De nem csak a havazás gyönyörű, maguk a hópihék is csodákat rejtenek. Ha közelről megnézünk egy hópelyhet, azt látjuk, hogy szimmetrikus, hatszögletű formát mutat. De hogyan alakul ki ez a hatszögletű forma? A magyarázat a hópelyhet alkotó vízmolekula felépítésében rejtőzik. A vízmolekulában egy oxigénatomhoz két hidrogénatom kapcsolódik, mégpedig úgy, hogy a hidrogénatomok 104,45 fokos szöget zárnak be egymással. A vízmolekulán belül az elektromos töltés nem egyenletes, és az ellentétes töltéssel rendelkező részeken keresztül a vízmolekulák egymáshoz kapcsolódnak. Amikor a víz megfagy, az összekapcsolódott molekulák rendezett, hatszögletű szerkezetet képeznek. Ez a hatszögletű jégkristály lesz a hópehely magja, és ez a forma megőrződik növekedése közben is: miközben lebeg, újabb vízmolekulák tapadnak a maghoz. Az, hogy a létrejövő hópihe milyen alakú lesz, a környezeti hatásoktól függ: hőmérséklettől, a telítettségtől, a légnyomástól és a széltől. A hópihe ráadásul folyamatosan vándorol, így ezek a tényezők számtalan variációban fordulhatnak elő, és folyamatosan változtatják a hópihe alakját. Emiatt van, hogy gyakorlatilag nem fordulhat elő két egyforma hópehely. Ez utóbbi tényt egy bizonyos Wilson Bentley nevű amerikai fotográfus támasztotta alá: 1885-től haláláig több mint 5000 fényképet készített hópelyhekről, gondosan katalogizálta őket, és természetesen nem talált két egyformát köztük. Az alábbi videó hanganyagát idéztem, ahol szemléletesen bemutatják a hópehely kialakulását. Érdemes megnézni!

Isten szereti a rendet. Rendben teremtette meg a világot és alkotta meg a törvényeit. De ez nem elég, Ő a szépet is szereti. A törvények szépen rendezetten figyelhetők meg a természeti formákon, a növények, állatok alakjában, az ember felépítésében. A kicsi és a nagyméretű világban is mindenütt szemlélhetjük Isten szépséges keze nyomát.

A fizikai világmindenséget néhány egyszerű természeti törvény tartja fenn, mégis pazar bőségben rendeződnek rájuk a végtelen változatok. Az erkölcsi törvényeket tíz egyszerű kijelentésben közölte az Úr Izrael népével a Sinai hegyen. Isten gazdagsága az ő egyszerűségében rejlik. A Teremtő soha nem ismétli önmagát. Mindez teremtményeiben tükröződik. Nincs két egyforma atom, falevél, tojás, hajszál, emberarc, életút. Mind egyedi és megismételhetetlen.

Ilyen vagy te is, a te életed is, az arcod, mosolyod, szavad, tekinteted. A sorsod is egyedi, különleges és megismételhetetlen. Isten tervet is készített számodra. „Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Efezusi levél 2,10) Örülj ennek a kiváltságnak! Becsüld meg ezt a te különleges életedet és alakítsd úgy a sorsodat, hogy Jézus gyönyörködni tudjon benned (Ésaiás próféta könyve 62,4)!

Nemcsak gazdag, de tökéletes is Isten országa, amiről sokan feltételezik, hogy „unalmas” hely lehet a rossz hiánya, a szeretet, a fény, a biztonság, a maradéktalan egészség stb. miatt. Akik így gondolják, azok nem ismerték meg Istent az ő alkotásaiból. Az egész természet kimeríthetetlenül változatos, soha nem ismétlődő szépsége naponta, percenként új arcát mutatja. Isten lényege az örök változatosság és a szabadság. „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság” (II. Kor. 3:17), vagyis az alkotóerő, a személyes, egyéni fejlődés, amely soha nem ismétlődő újszerűségben halad az örökkévalóságon át. Isten ajándéka ez követőinek szeretetükért! Fogadd el ezt a kiváltságot!

Szerető barátod: Attila bácsi

