44. üzenet – A gyógyító

„Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és a holtakat (vagy a „csontokat”) is megeleveníti, meggyógyítja.” (Példabeszédek könyve 16,24)

Tapasztalat

Megfigyeltem, hogy vannak olyan gyerekek, fiatalok, akik gyógyító hatással vannak a környezetükre. A légkör, amit maguk körül árasztanak jótékony hatást gyakorol a körülöttük lévő emberekre. Láttam az iskolában olyan kislányt, aki magányos, mellőzött iskolatársához odament, szóba állt vele, beszélgetett vele, játszótársának, sőt barátnőjének is elfogadta. Láttam olyan kisfiút, aki mosolyával, kedvességével mosolyt csalt bánatos emberek arcára, sőt megnevettette őket. Olyan unokákat, akik bearanyozták nagyszüleik életét, és a kihunyó félben lévő életszikrát újra fellobbantották, értelmet adva idős napjaiknak.

Láttam olyan gyerekeket, akik segítettek felnőtteknek kedves, bátorító szavaikkal, életerőt sugároztak feléjük, sőt olyat is láttam, hogy megromlott kapcsolatokat segítettek helyreállítani, megújítani. A megbékülést munkálták szavaik, viselkedésük. Idős férfi mesélte el nekem, hogy amik or társaival együtt súlyos gondoktól roskadoztak, akkor a baráti társaságukban lévő fiatal lány életigenlő látásmódja, tapintatos szavai és viselkedése átlendítette őket a holtponton és ámulattal töltötte el őket, hogy milyen nemes és együttérző lélek lakozik egy fiatal emberben. Ők mind gyógyítók voltak! Sebeket gyógyítottak, fényt sugároztak a sötétségbe, megelevenítő hatást tettek a körülöttük lévőkre.

Te is lehetsz Gyógyító! Annyi baj, nehézség, betegség, szomorúság van körülöttünk, annyi megoldatlan helyzet, szenvedés! Mind Gyógyító után kiáltanak! Jézus minden szenvedést enyhített. Egyetlen fájdalomtól, gondtól roskadozó ember mellett sem ment el közömbösen. Küldetése a sebek bekötözése, a fájdalmak enyhítése, a betegek gyógyítása volt, és ma is az. „Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lukács evangéliuma 4,18–19)

Ő most is él! Téged is küld ahhoz a személyhez, aki ott van melletted, aki valamilyen hiányban szenved, lehet, hogy „csak” kedves szavakra vágyik. Mibe kerülne neked, hogy enyhítsd a fájdalmát? Lehet, hogy te is beteg vagy – ugyan ki lenne teljesen egészséges. Elárulom neked, van Istennek egy biztos receptje a gyógyuláshoz: „Ha az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.” (Ézsaiás próféta 58,7–8)

Legyél a Gyógyító követe ebben a beteg világban, vidd mindenhová a gyógyulás üzenetét, s megtapasztalod, hogy te is gyógyulni fogsz!

Szerető barátod: Attila bácsi

