42. üzenet – A drágakőnél is értékesebb

„Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez.” (Példabeszédek könyve 8,10–13)

TAPASZTALAT

Egy bölcs indián asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs indián asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drágakövet nála, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta: a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie.

Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. „Gondolkoztam…” – szólalt meg. „Jól tudom milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ!”

Mi a legértékesebb kincs az életben? Az a jellem és az a gondolkodásmód, ami Krisztuséhoz hasonló. Ami nem a pénzt, az anyagi javakat, hanem a másikban fellelhető különleges értéket látja meg. Vajon te látod-e a másik emberben ezt a kincset? Vajon te rendelkezel-e olyan látásmóddal, mint a történetbeli vándor? Ő meglátta az anyagi gazdagodás lehetősége fölött azt a kincset, amivel az indián asszony rendelkezett, s odaadta érte az értékes követ abban a reményben, hogy egy értékes jellemtulajdonságot nyerhet.

Én is ismertem egy idős nénit, aki birtokolta ezt a kincset. Mindenkinek segített, önzetlenül adott szívbéli szeretetet, kedvességet, bátorítást. Minél idősebb lett, annál több lelki gyermeke lett. Magamat is beleértve hetven ilyen fogadott gyermeke volt. Ennek a néninek a szeretete engem is kimentett életem egyik legnagyobb válságából, és reményt adott a szívembe. Imája által Isten hatalmas ajándékot adott nekem. Azóta is imádkozom, hogy elnyerjem azt a lelkületet, amivel ő rendelkezett. Imádkozom érted is, hogy te is akard elnyerni ezt a legdrágább kincset!

„Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél; és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő. Én, bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése.” (Példabeszédek könyve 8,10–13)

Szerető barátod: Attila bácsi