41. üzenet – Az okos vér

“Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (János evangéliuma 6,54b)

Amikor a baktériumok és a vírusok megtámadják a testet, a vér hadat indít ellenük. A katonák a fehérvérsejtek. Különböző fajta fehérvérsejtek vannak, amik meghatározott módon támadják az ellenséget, mint a különböző haderők a háborúban. Vannak gyalogosok, tankok, mesterlövészek, takarítók, stb. Ráadásul a sejtek egy meghatározott stratégia szerint mozognak, nem véletlenszerűen. Lenyűgöző a szervezettsége ennek a háborúnak.

Egy emberi testben általában 25-50 milliárd fehérvérsejt van, de ha belekerül egy baktérium, akkor a számuk akár tízszeresére is megnőhet. Ha háború van, akkor elindul a toborzás. Egy átlagos fehérvérsejt csak néhány óráig él, de van néhány, amelyik akár 60-70 évig is élhet. Ezeknek memóriája van, emlékezni tudnak, ezért memóriasejteknek is nevezik őket. Ha jön egy betolakodó vírus vagy baktérium, ami már egyszer megtámadta a szervezetet, akkor ez a sejt felismeri azt, és mozgósítja a megfelelő fehérvérsejteket. Első alkalommal még nehezebb legyőzni egy vírust vagy baktériumot, de a következő alkalommal már könnyű. Ez az immunitás. Ha már egyszer megkapta valaki a bárányhimlőt, soha többet nem fogja megkapni. A szervezet legyőzi a vírust még mielőtt az bajt okozhatna. Vannak nagyon veszélyes vírusok, mint pl. a feketehimlő. Ha nincs megfelelő védőanyag a vérben, akkor az ember könnyen meghalhat miatta. Ezé rt kapunk védőoltásokat, amik a megfelelő memóriasejteket produkálják. Az immunizált vért okos vérnek is nevezik, mert felismeri és legyőzi a halálos ellenséget.

Jézus vére ilyen okos vér. Az Ő vérében benne van minden anyag, amire szükségünk van ahhoz, hogy legyőzzük az ellenséget. Más szóval, amit Jézus valaha legyőzött már, azt mi is le tudjuk győzni. (Paul Brand and Philip Yancey, In the Likeness of God)

Ezen a világon a legszentebb dolog Jézus vére, amely a Golgotán kifolyt. Ez a vér az értünk hozott áldozatának a jelképe. „Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” ‭‭(Péter‬ első levele 1,18–19‬) Emlékszem rá, hogy hányszor megmenekültem a különféle kísértésekből és bűnökből, amikor Jézus vérére és nevére hivatkoztam az Ellenséggel szemben. Gondolj arra, hogy a tizedik egyiptomi csapásnál a leölt bárány vére – amely Jézus kiontott vérét jelképezi – mentette meg Isten népet a haláltól! Téged is egyedül ez menthet meg a bűnökkel és a kísértésekkel szemben ma is.

Ha az ellenség kísért, ha bűnre akar csábítani, akkor gondolj Jézus érted kiontott vérére, Golgotai áldozatára, és mondd: Jézus nevére és vérére kérlek Istenem, ments meg engem a gonosztól, és Jézus vérének oltalmát kérem a győzelemhez.” Jézus megváltó áldozata óta a keresztények mindig erre a vérre hivatkozva győzték le Sátánt. „Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.” ‭‭(Jelenések‬ ‭könyve 12,11‬) Tedd te is ezt, és győzni fogsz!

Szerető barátod: Attila bácsi

