32. hét – A hencegő kisegér

„Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád.” (Példabeszédek könyve 27,1)

A magtár alatt egér lakott. Volt a magtár padlójában egy lyuk, s a kis lyukon lepergett a gabonaszem. Jól élt a kis egér, de el akart ám hencegni a jómódú életével. Nagyobb lyukat rágott, s meghívta magához a többi egeret is vendégségbe. – Gyertek hozzám – mondta! – Jól megvendégellek benneteket. Lesz ételem bőven mindegyikőtöknek. – Hát mikor az egereket házához vezeti, látja, hogy nincsen lyuk. A paraszt észrevette azt a nagyobb lyukat a padlóban, s egy-kettőre be is tömte. (Tolsztoj)

A mese arra tanít, hogy ha hencegve mások előtt, többnek akarunk látszani, mint amink van, vagy kérkedni akarunk azzal, ami adatott (ráadásul a valóságban nem is a miénk), akkor még azt is könnyen elveszíthetjük. Te se akarj többet, mint ami szükséges, és főképp ne a máséból akarj mások előtt nagylelkű lenni!

„Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával. Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.” (Jeremiás próféta könyve 9,23–24)

„Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.” (Első Korinthusi levél 1,29–31)

