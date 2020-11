Hétvégi tűnődések

„Mindannak ugyanis, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.” (Mt.25/29.)

Első olvasásra talán még igazságtalannak is tűnhet a kiemelt idézet, viszont ha jobban belegondolunk, végtelenül nagy bölcsességet fogalmazódik meg benne. Az evangéliumok egyik legismertebb története a talentumokról szóló jézusi példázat. Amikor a gazdag ember idegenbe készült, hívatta szolgáit és átadta nekik a vagyonát. Egyiknek öt, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egy talentumot adott – kinek-kinek rátermettsége szerint, azután elutazott. Az első két szolga rögtön kereskedni kezdett a pénzzel és csakhamar megduplázta. Aki viszont csupán egy talentumot kapott, az elásta és elrejtette. Hosszú idő után hazatért a ház ura és számadást tartott. Akikre több pénzt bízott és megduplázták az eredeti összeget, dicsérő szavak mellett még a kamatot is megkapták, de aki viszont földbe rejtette, attól még azt az egy talentumot is elvette és elbocsátotta. (Vö.Mt.25/14-30.)

Nem jövünk „üres kézzel” a világra: valamennyien talentumokkal megáldva születünk. Hivatásunknak megfelelően rendelkezünk ezekkel a képességekkel. Lehet, de nem nagyon érdemes egymáshoz hasonlítgatni érdemtelenül kapott adományainkat, mert számuk eltérő, viszont igazságos. Ugyanis életútunk kezdetén mindannyian pontosan annyit birtokolunk – se többet, se kevesebbet -, mint amennyivel jól sáfárkodva célba érhetünk…

Szomorú tapasztalásunk azonban, hogy a talentumokat nemcsak kamatoztatni, hanem aprópénzre váltani is lehet. Sajnos mindnyájan ismerünk ilyen jobbsorsra érdemes, tehetségüket elkótyavetyélő embereket…

A talentumokat csak a közösség szolgálatával lehet kamatoztatni, azaz csak mások boldogítása árán boldogulhatunk. Ellenkező esetben – rövid távon lehet ugyan „jól” élni, de -földi életpályánk vége felé jön a keserű felismerés, amikor egyre erőteljesebben a hiány érzete fog dörömbölni bennünk: Istentől kapott erszényünk üres maradt, mert nemhogy kamatot nem szereztünk, de az is kifolyt belőle, amivel annak idején útnak indultunk…