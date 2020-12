Adventi üzenet – December 9. szerda

„Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok…” (Izajás 40/31.)

Még a szeretet is hajlamos az elfáradásra. Olykor a csüggedés is hamarabb vesz erőt rajtunk. A rorátés hajnalokon – minden szürkeség és fakóság ellenére – a párás ködfelhők mögött is fény dereng…

Ma különös kegyelmével erősítsen meg bennünket az Úr!