Adventi Üzenet – december 20.

„Magasztalja lelkem az Urat…” (Lk 1,47)

Mikor a gyermekét váró Máriát köszöntötte a szintén áldott állapotban lévő Erzsébet, Mária imádságos szavakkal adott hálát az őt ért kegyelmekért.

„Magasztalja lelkem az Urat,

és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.

Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát:

lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.

Mily nagy dolgokat művelt velem

ő, a hatalmas és szent!

Irgalma az istenfélőkre száll

nemzedékről nemzedékre.

Nagyszerű dolgokat művel karja erejével:

szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket.

Uralkodókat taszít le a trónjukról,

de fölemeli az alázatosakat.

Éhezőket tölt be minden jóval,

de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat.

Fölkarolja szolgáját, Izraelt,

s amint megígérte atyáinknak,

nem feledi irgalmasságát

Ábrahám és utódai iránt mindörökre.” (Lk 1,47-55)

Adventi utunk utolsó lépéseinél a hála érzése kell, hogy eltöltse a mi szívünket is. Hiszen ismét végig járhattuk a Betlehembe vezető utat. Isten kegyelme bennünket is napról napra elkísér. Keressük meg a mai napnak (és minden egyes napnak) azt a pillanatát, örömét, amiért mi is csatlakozhatunk Mária hálaadásához…