Az én időjárásom

„Mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.” (Fillipi levél 4,11)

MITŐL FÜGG A BOLDOGSÁG? Utazó: Milyen időnk lesz ma? Juhász: Olyan, amilyet én szeretek. Utazó: Honnan tudod, hogy olyan időnk lesz, amilyet szeretsz? Juhász: Miután rájöttem, uram, hogy nem lesz mindig olyan idő, amilyet szeretek, megtanultam szeretni azt, amit kapok. Így aztán biztos vagyok benne, hogy olyan időnk lesz, amilyet szeretek. A boldogságunk vagy a boldogtalanságunk attól függ, ahogyan az eseményeket fogadjuk, és nem az események természetétől. Anthony de Mello

Nyáron, az üdülőhelyeken tartózkodók nem szeretik az esőt, de a zivatar utáni kitisztult, felfrissült levegő illatát mégis sokan szeretik. Lehet, hogy ma nekem nem jó, hogy esik az eső, de éppen jó a gabonának, a gyümölcsfáknak, az éppen sarjadó kukoricának. Tehát végső soron nekem is jó, hogy esik, mert lesz termés, lesz mit enni, és talán nem lesz minden olyan drága. Tehát, láthatod, a történések kiértékelése hozzáállás és nézőpont kérdése. Pál apostol a nehéz időszakokban is megtanulta értékelni az éppen rendelkezésére álló javakat, áldásokat:

„Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fillipi l evél 4,11–13)

Amikor rossz dolgok történnek veled, gondolj az előbbi juhászra vagy Pál apostolra! Gondolj arra, amid van, aminek örülhetsz! Arra, hogy Isten soha el nem hagy el, mindig veled van és marad, a legjobb és a legrosszabb „időkben” is. „Mert Ő mondta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nekem?… elégedjetek meg azzal, amitek van.” (Zsidókhoz írt levél 13,5–6)

„Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel.” (Prédikátor könyve 4,6)

„Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel.” (Első Timótheus levél 6,6)