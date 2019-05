Zenével az ittas vezetés ellen! Együtt zenél a rendőrség és az Intim Torna Illegál - videóklip

Hazánkban eddig egyedülálló módon fogott össze az ittas vezetés visszaszorításáért az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB), a HEINEKEN Hungária és az Intim Torna Illegál zenekar. A veszélyes társadalmi jelenségről az ITI önálló számot írt és klipet forgatott, amit pénteken mutatnak be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Töréspont című baleset-megelőzési rendezvényén. Az együttműködést nem csak a három szereplő összefogása teszi különlegessé, de az is, hogy a Készenléti Rendőrség rezesbandája is hallható a számban.Példa nélküli a magyar könnyűzenei életben, hogy egy zenekar számot és klipet írt az ittas vezetés ellen – az Intim Torna Illegál zenekar Feltöltve című dala mérföldkő abban az együttműködésben, amely egy éve indult a HEINEKEN az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) között e veszélyes jelenség visszaszorítása érdekében. Ennek keretében az ORFK-OBB és a HEINEKEN néhány hónappal ezelőtt kérte fel az Intim Torna Illegál-t, a kezdeményezés támogatására. A zenekar örömmel csatlakozott a közös munkához. A most debütáló számban közreműködik az Készenléti Rendőrség rezesbandája is, akik fellépnek majd a zenekar június 20-i koncertjén is a Budapest Parkban.Az ittasan okozott baleseteknek az összes személysérüléses közúti baleseten belüli aránya a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010. évi 11,5 százalékról 2018 végére 8,5 százalékra változott, vagyis napjainkban minden tizenkettedik személysérüléses közúti balesetet okozott ittas személy. Az ittasan okozott baleseteken belül legnagyobb arányban a személygépkocsi vezetők vannak jelen, nagységrendileg 55 százalékos arányban. Második helyen viszont az ittas kerékpárosok állnak, részarányuk 23 százalék.– Sajnálatos módon számos olyan ismerősünk van, aki ittas állapotban okozott balesetet vagy ittas vezető ütötte el őket, ezért különösen fontos volt számunkra, hogy igent mondjuk a HEINEKEN felkérésére és írjunk egy dalt ezért a jó ügyért. Nagyon örülünk, hogy HEINEKEN kampányához örömmel csatlakozott az ORFK-OBB is, így egy közös projekt alakult ki, ami mindhárom résztvevőnek kulcsfontosságú ügy. Zenészként rengeteget vagyunk az utakon éjszaka, amikor az ittas vezetők okozta balesetek esélye nagyobb. A biztonságos hazatérés mindenkinek kulcskérdés. Reméljük, hogy a dalban megfogalmazott üzenettel rengeteg rajongót - fiatalt és idősebbet – elérünk, hiszen egy ittas vezető is sok – mondta Dorogi Péter, az Intim Torna Illegál énekese.A HEINEKEN évek óta élharcosa az alkoholmentes vezetésnek, a márka globális médiaköltéseinek 10 százalékát fordítja a felelősségteljes alkoholfogyasztással kapcsolatos kampányokra. Világszerte is példa nélküli azonban, hogy egy zenekar támogatja céljaiban a világ egyik vezető sörgyártóját.– Ha egy olyan népszerű zenekar áll a Rendőrség mellé, mint amilyen az Intim Torna Illegál, az komoly eredményekkel kecsegtet. Ezért örömmel vezényeltük rezeseinket az ITI dalában való részvételre. Idén második éve, hogy együttműködünk a HEINEKEN-nel az ittas vezetés visszaszorításáért. A statisztikák visszaigazolják erőfeszítéseinket, de még sok teendőnk van, hiszen a cél az, hogy természetes legyen: ha vezetsz, soha ne igyál – mondta Óberling József, rendőr ezredes, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke.A feltöltve című dal klipjének kulcsfigurája egy felelős kocsmáros, aki a vendégeit is arra biztatja, hogy ne autóval menjenek haza, ha felöntöttek a garatra. A klipben megelevenedik egy ittas sofőr okozta baleset, a sérülések és néhány pillanatra láthatjuk a helyszínelésen dolgozó rendőröket és embert próbáló munkájukat is.– Nem csak az alkoholra kell nemet mondania az embereknek, de nem szabad beülniük ittas személy autójába, nem szabad átengedni a volánt olyan embernek, aki alkoholt fogyasztott, sőt! Vendéglátóként se kínáljunk alkohollal olyan embert, akiről tudjuk, hogy autóval érkezett. A két évvel ezelőtt indított "Ha vezetsz, soha ne igyál!" globális kampányunk nagyon egyértelműen fogalmaz ezzel kapcsolatban, tökéletesen összhangban a hazai zéró tolerancia elvével. Ezt üzeni ez az egyedi produkció, ami a támogatásunkkal valósulhatott meg – mondta Pálfalvi Márta a HEINEKEN Hungária emberi erőforrás és vállalati kapcsolatok igazgatója.