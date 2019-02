Zajlik a családvédelmi akcióterv részleteinek kidolgozása

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

A családvédelmi akcióterv alapdöntései megszülettek, a kormánynak most jogi formába kell ezeket öntenie. Ennek érdekében jelenleg is tart több minisztérium bevonásával a részletszabályok véglegesítése, egyes jogszabályokat pedig majd az Országgyűlésnek is el kell fogadnia - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a közmédiának nyilatkozva.Dömötör Csaba kiemelte, a cél az, hogy egyes intézkedések július elsejével életbe lépjenek.Hozzátette, hogy az eddigi bejelentések még csak az intézkedések első hullámát jelentették, például a "falusi csokra" (családi otthonteremtési kedvezmény) vonatkozó intézkedések csak ezután jönnek.A családvédelmi akcióhoz a családok védelméről szóló, az elmúlt hónapokban lebonyolított nemzeti konzultáció ad szilárd alapot. A konzultációban majdnem 1,4 millióan mondták el a véleményüket és adtak erős felhatalmazást a kormánynak, hogy jelentősen bővítse a családtámogatásokat - mondta az államtitkár.Dömötör Csaba hangoztatta: az új intézkedések figyelembe veszik, hogy nagyon sokféle élethelyzet van Magyarországon, ezért a friss házasok, a több gyereket nevelők és a nagyszülők is nagyobb támogatásra számíthatnak.Kitért arra is, sajnálják, hogy az ellenzéki pártok támadják az intézkedéseket, bár ez nem meglepő, mivel a baloldal egyszer már felszámolt egy jól működő családtámogatási programot. Hozzáfűzte, nem szeretnék, hogy ez még egyszer előforduljon, mivel a kiszámíthatóság nagyon fontos a családtervezésben.A családvédelmi akcióterv az Európa jövőjét érintő vitákkal is összefügg, mivel Magyarország szerint a népesedési problémákat nem bevándorlással, hanem a családok célzott támogatásával, a gyerekvállalás ösztönzésével lehet megoldani - hangsúlyozta az államtitkár.A kormány céljának nevezte, hogy a gyereket nevelő családok vagy a gyerekvállaláson gondolkodók minden lehetséges támogatást megkapjanak, hozzátéve, ezért is költenek már kétszer annyit családtámogatásra mint 2010-ben.