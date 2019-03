Weber: konstruktív megbeszélés volt Orbán Viktorral

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, az EPP listavezetője a Dohány utcai zsinagóga Emanuel-emlékfájánál 2019. március 12-én.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Konstruktívnak minősítette a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélését az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Manfred Weber ugyanakkor hozzátette: Orbán Viktorral sok mindenről beszéltek, de nem oldottak meg minden problémát.Vannak alapvető értékek, amelyeket az EPP minden tagpártjának, így a Fidesznek is tiszteletben kell tartania - mondta a Dohány utcai zsinagógában tett látogatásakor Manfred Weber.Kijelentette: a Fidesznek minden Brüsszel- és Európai Unió-ellenes kampányt be kell szüntetnie, el kell távolítani a Brüsszel-ellenes plakátokat és garantálnia kell, hogy a jövőben sem lesznek ilyen kampányok.Manfred Weber kitért arra is, hogy jó megoldásnak tartaná, ha a magyar kormányfő bocsánatot kérne azokért a problémákért, amelyeket az EPP más pártjainak okozott.Leszögezte: alapvető érték a tudomány szabadsága, ezért Budapesten továbbra is biztosítani kell a Közép-európai Egyetem működését.A politikus, miután a zsinagóga kertjében, az Emanuel-emlékfánál elhelyezte az emlékezés kövét, azt mondta, "azért vagyok itt, hogy világossá tegyük": amikor európai politikával foglalkozunk, figyelembe vesszük a kisebb közösségeket is.Hozzátette: egész Európában növekszik az antiszemitizmus, és a politikusoknak egyértelműen ki kell állniuk amellett, hogy mindenki szabadon gyakorolhassa vallását.Manfred Weber örömét fejezte ki, hogy Magyarországon erős zsidó közösség van, amely fejlődik.