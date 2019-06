Volánbusz: jön a nyári iskolaszüneti menetrend

Június 14-én, pénteken a hét utolsó munkanapjának és iskolai előadási napjának, június 15-én, a szabadnapoknak, míg június 16-án a munkaszüneti napoknak megfelelően közlekednek az autóbuszok. Június 17-én, a hét első tanítási szünetes munkanapja szerint indulnak a járatok.A VOLÁNBUSZ arra kéri az utasokat, hogy utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak a VOLÁNBUSZ és a Közlekedési Központok honlapjain is elérhető menetrendi változásokról.Menetjegyeiket elővételben online is kényelmesen megválhatják. Az így vásárolt menetjegy kinyomtatható, vagy felszálláskor erre alkalmas készülékén az autóbusz-vezetőnek is felmutatható a VOLÁNBUSZ Zrt., a DAKK Zrt. és az ÉNYKK Zrt. egyes járatain.