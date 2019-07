Vízparti térségekben folytatódik a szúnyogirtás a következő napokban, bár az elmúlt hetekben csökkent azoknak a településeknek a száma, ahol központilag szervezett beavatkozásra volt szükség - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-vel.



Dóka Imre a közleményben azt írta, a tervek szerint a héten a turisztikai szempontból kiemelten fontos helyek közül a Balatonnál, a Tisza-tónál és a Fertő-parti településeken, a Duna mentén a Csepel-szigeten, Dunaújváros és Szekszárd térségében, továbbá a Dráva mentén végeznek beavatkozásokat.



A rovartani szakértők megvizsgálják azt is, hol lehet szükség a lárvák biológiai gyérítésére, mert a heves esőzések miatt sok helyen gyűlt össze jelentősebb mennyiségű víz, amelyek ideálisak a csípőszúnyogok szaporodásához - tudatta.



Hozzátette, a hétvégi szeles, esős időjárás miatt elmaradt kezeléseket is várhatóan a következő napokban pótolják.



Kitért arra is, az elmúlt hetekben azért csökkent a szúnyogok elleni beavatkozások száma, mert a száraz időjárásának köszönhetően a szúnyoglárvák tenyészőhelyeinek többsége kiszáradt, így ezeken a területeken nem jelentek meg újabb kifejlett szúnyogok.



Múlt héten a Szigetközben, Baranya és Somogy megyében, Baja, Mohács, Komárom környékén, a Velencei-tónál, a fővárosban és Szolnok térségében gyérítették a szúnyogokat. Az Észak-Dunántúlon, az Alföldön és Észak-Magyarországon sok, korábban nem kezelt településen is voltak beavatkozások - ismertette.



Az érintett települések értesítést kapnak a kivitelezés pontos időpontjáról és módjáról, valamint a katasztrófavédelem honlapján is nyomon lehet követni, hogy mikor és hol lehet számítani szúnyogirtásra - írta a helyettes szóvivő.



