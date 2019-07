Világháborús bombát hatástalanítanak pénteken a Városligetben

Mint kifejtették: a Városliget Ajtósi Dürer sor és Dózsa György út kereszteződéséhez közel eső részénél egy zárt építkezésen egy második világháborús, szovjet gyártmányú, 100 kilogramm tömegű rombolóbombát azonosítottak a tűzszerészek. A robbanószerkezet hatástalanítását a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakemberei július 26-án, péntek délelőtt várhatóan 8-13 óra között hajtják végre.A művelet idejére a környéken élők és dolgozók biztonsága érdekében a területi adottságoktól függően mintegy 500 méter sugarú körben a rendőrség kiürítést rendelt el. Az érintett területet a lakosságnak és az ott dolgozóknak legkésőbb péntek délelőtt 8 órától el kell hagyniuk, és csak a hatástalanítás sikeres befejezése után térhetnek vissza. Az érintett lakosság számára a két kerületben egy-egy befogadó helyet jelöltek ki: a VII. kerületben a Baross Gábor Általános Iskolát (1076 Budapest, Hernád utca 42-46), a XIV. kerületben a 1145 Pétervárad utca 11-17. alatt található házasságkötő termet, valamint a folyamatos egészségügyi ellátásra szorulók, mozgásukban korlátozottak szállításáról és felügyeletéről is gondoskodnak a hatóságok.A lezárt területen a közúti és a közösségi közlekedést is korlátozzák a művelet idejére: reggel 8 órától lezárják a VII. kerületi István u., Marek József u., Dembinszky u. és Peterdy utca Dózsa György út és Murányi utca közé eső szakaszait, valamint a XIV. kerületi Cházár András utcát. Reggel 8 órától a tűzszerész munka megkezdéséig, várhatóan délelőtt 10 óráig már csak az átmenő forgalmat engedélyezik a Dózsa György úton a Thököly út és a Damjanich utca között, illetve az Ajtósi Dürer soron a Dózsa György út és a Stefánia út között. Ezután, várhatóan 10 órától a művelet befejezéséig e főútszakaszokat is teljesen lezárják, oda az itt közlekedő autóbusz és trolibuszjáratok sem hajthatnak be. A közösségi közlekedést érintő változásokról a Budapesti Közlekedési Központ ad részletes tájékoztatást.A kiürítés a VII. és XIV. kerületekben összesen mintegy 3500 embert érint. A rendőrség munkatársai a kiürítési területen található háztartásokat felkeresik, a lakosságot tájékoztatják, illetve a postaládákba tájékoztatókat helyeznek el.A kiürítéssel kapcsolatos további információkat a kormanyhivatal.hu oldalon találják - olvasható a közleményben.Legutóbb július 13-án volt nagyobb lezárásra szükség világháborús bomba hatástalanítása miatt, akkor Rákospalota-Újpest vasútállomásnál.