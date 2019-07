Veszélyben a magyar méz? Csökken a méhészek száma - ezek az okai!

Az elmúlt egy-két évben csökkenni kezdett a méhészek száma, mert egyre nehezebb méheket tartani - közölte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bross Péter azt mondta, a csökkenés oka többek között az is, hogy a méhek tartásához nagy szaktudás szükséges, és hogy a mézelési szezon két hónapra csökkent, tehát két hónap terméséből lesz csak pénz.



Jelenleg körülbelül húszezren tartanak méhet Magyarországon - tette hozzá.



Beszélt arról is, a méhészek már a következő évre készülnek fel: ellenőrzik, hogy megvan-e a méhanya, lesz-e elég helye a fiasításra, elegendő-e a népesség, és védekeznek a külső paraziták ellen.



Kitért arra is, a méhcsaládok egészségügyi állapotának megőrzésére, a méhcsaládonként ötszáz forintos, méhészenként maximum kétmillió forintos kormányzati támogatást augusztus végéig lehet igényelni.



