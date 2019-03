Vascsővel megverte és kirabolta volt zárkatársa anyját

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki rendőrnek adta ki magát, majd egy vascsővel megverte és kirabolta volt zárkatársa édesanyját - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a 40 éves férfi február 24-én a késő esti órákban - erősen ittas állapotban - kopogott be a nő XXII. kerületi otthonába. A férfi rendőrnek adta ki magát, ezért a nő kinyitotta az ajtót.



A vádlott pénzt követelt és egy vasrúddal többször megütötte a nőt, aki végül átadta neki a pénzt.



A rendőrség a férfit néhány órán belül az eltulajdonított összeggel együtt elfogta, és őrizetbe vette.



A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben többszörösen minősített - felfegyverkezve és időskorú sértett sérelmére elkövetett - rablás bűntette és életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A halmazati szabályok miatt akár 15 év szabadságvesztés kiszabása is lehetséges az ügyben.