Vasárnapig lehet jelentkezni az országos középiskolai problémamegoldó versenyre

A tehetséggondozással foglalkozó Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Case Solvers közösen szervezett vetélkedőjén a diákoknak a történelmi lexikális tudás mellett bizonyítaniuk kell problémamegoldó és prezentációs készségüket, kreativitásukat, valamint együttműködési képességüket a csapatmunkában. A verseny célja többek között az, hogy a résztvevők olyan elemzői és előadói tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket későbbi tanulmányaikban is sikerrel hasznosíthatnak - közölte Heinek Júlia főszervező.



Magyarországi és határon túli magyar középiskolákból is várják háromtagú csapatok jelentkezését, de az indulóknak nem kötelező egy intézménybe járniuk.



A diákok oktatóvideók segítségével megismerhetik a versenyen is előforduló feladatok megoldásához szükséges eszköztárat. Jelentkezni az okpv (https://okpv.hu/) oldalán, a versenykiírás menüpontban található regisztrációs gombra kattintva lehet.



Az országos döntő március 23-án lesz az MCC budapesti székhelyén. A négykörös verseny győztes csapata négynapos dublini utazást nyer.