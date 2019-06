Varga: a 2020-as költségvetés a családok támogatásának büdzséje

A kormány családbarát költségvetést nyújtott be az Országgyűlésnek - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter kedden a parlamentben, mielőtt Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének átnyújtotta a törvény tervezetét.



Már ma is igaz, hogy Európában a nemzeti össztermékhez képest Magyarországon a legmagasabb a családtámogatások aránya, de "további lépéseket tartunk szükségesnek" - fejtette ki. "Éppen ezért a jövő évben közel 2228 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar családok támogatására. Ez közel 224 milliárd forinttal magasabb az idei összegnél" - mondta, és megjegyezte, hogy 2020-tól elérhető lesz a családvédelmi akcióterv összes intézkedése.

A 2020. évi költségvetési törvényjavaslatot fényképezik fotóriporterek, miután Varga Mihály pénzügyminiszter átnyújtotta Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének az Országházban 2019. június 4-én.

Hozzátette, a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése, az inflációt követő nyugdíjemelés mellett, 2020-ban már a negyedik egymást követő évben biztosítja a kormány nyugdíjprémium kifizetését.



A 2019-eshez képest oktatásra 48 milliárddal, egészségügyre 184 milliárddal, nyugdíjakra 136 milliárd forinttal, az államháztartásban dolgozóknak pedig 238 milliárd forinttal több jut jövőre - mondta. Hozzátette, hogy otthonteremtésre majdnem 300 milliárd forinttal többet biztosítanak, a magyar vidék fejlesztése és fejlődése érdekében pedig a költségvetés a Magyar falu programra 150 milliárd forintot különít el.

Varga Mihály pénzügyminiszter átnyújtja a 2020. évi költségvetési törvényjavaslatot Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének az Országházban 2019. június 4-én.

2010-hez képest a családok támogatására 1261 milliárd forinttal, oktatásra több mint 500 milliárd forinttal, egészségügyre 740 milliárd forinttal, a nyugdíjakra 840 milliárd forinttal , a rendvédelmi kiadásokra pedig a 2010-es duplája 723 milliárd forinttal magasabb összeg jut - sorolta.



A pénzügyminiszter emlékeztetett: a magyar gazdaság elért eredményeinek megvédése és az európai átlagos növekedést 2 százalékponttal meghaladó bővülés biztosítása érdekében a kormány a múlt héten 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, ennek fő elemei az adózás egyszerűsítését, egyes adók kulcsának mérséklését, adók összevonását tartalmazzák.



Kifejtette: egyebek mellett csökken a szocho, és a kiva mértéke, kevesebb adó lesz, és az adóelőleg feltöltés eltörlését is kezdeményezi a kabinet, így minden évben májusban rendezhetik a vállalkozások az adótartozásukat. Elmondta: a következő évi büdzsé a gazdaságvédelmi program 13 plusz 2 eleme.



A pénzügyminiszter kiemelte, a magyar GDP első negyedéves adata, az 5,3 százalékos éves szintű bővülés azt vetíti előre, hogy a magyar gazdaság a jövőben is 4 százalék körül nőhet. Az előrejelzések viszont azt mutatják, hogy Európa gazdasága, benne az eurózóna, egyúttal Németország gazdaságának bővülése lassul, a német gazdasági növekedés már alig volt 0 százalék fölött, a cseh gazdasági növekedés is visszaesett, az első negyedévben csak 2,5 százalék volt. A kormány azt szeretné elérni, hogy a magyar gazdaság tartósan az EU növekedési átlaga fölött 2 százalékponttal bővüljön - erősítette meg.



A gazdaságvédelmi program részeként a kormány a munkahelyteremtést is folytatni kívánja - fűzte hozzá.



Kérdésre a pénzügyminiszter jelezte: már első nap, hétfőn sikeres volt a magyar államkötvény plusz értékesítése, délig 20 milliárd forint körül adtak el belőle.

1 százalékos költségvetési hiánnyal számol a kormány



Az elmúlt évek kedvező fiskális és reálgazdasági folyamatainak köszönhetően a 2020-as költségvetési törvényjavaslatban a kormány 4 százalékos gazdasági növekedéssel, 1 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal, a GDP-arányos államadósság további csökkenésével - év végére 66,7 százalékra -, valamint 2,8 százalékos inflációval számol - ismertette Varga Mihály pénzügyminiszter kedden a parlamentben, mielőtt Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének átnyújtotta a törvény tervezetét.



A kormány az állam működését tekintve - hasonlóan az idei és az előző évhez - 2020-ban is nullszaldós költségvetést készített - hangsúlyozta.

Kövér: július 12-én lesz a 2020-as büdzsé zárószavazása

Július 12-én tartja az Országgyűlés a 2020-as költségvetés zárószavazását, ami egyben a tavaszi ülésszak utolsó napja lesz - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke kedden a költségvetés benyújtásakor a parlamentben.



Kiemelte, hogy minden évben ez a legfontosabb törvény, a központi költségvetés elfogadásáról szóló javaslat tárgyalása. Jó döntésnek nevezte a törvény elfogadásának korábbra hozását, mivel ez - mint mondta - kifelé is stabilitást sugároz.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat átadásán az Országházban 2019. június 4-én.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ismertette, az általános vitát június 19-21 között folytatják le, a részletes vita június 25-28 között lesz. Július 3-án és 4-én a költségvetési bizottság megtárgyalja a módosító javaslatokat, az összegző módosítókról július 08-án döntenek majd.