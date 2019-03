Vallomást tett a rendőrségen a 6 éves kislány megölésével gyanúsított 19 éves férfi

Fotó: police.hu

A Borsonline emeli ki: két évet ült börtönben korábban az a szekszárdi férfi, akit a rendőrség az ötéves helybéli kislány brutális megölésével gyanúsítanak. Ezt a Tolnatáj Televíziónak nyilatkozó egyik szomszéd árulta el, aki azt is elmondta: a gyermekkel rokonságban álló fiatalember komoly drogproblémákkal küzdött, a környékbeliek „pszichopatának tartották, teljesen meg volt őrülve".

Egy 19 éves, szekszárdi férfit gyanúsít a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK) annak a hatéves kislánynak a megölésével, akinek holttestét a Séd patak medrében találták meg pénteken - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője vasárnap Szekszárdon, sajtótájékoztatón.Csorba Szilárd elmondta: a gyilkosság napján őrizetbe vett férfi részleges beismerő vallomást tett.A rendőrség kezdeményezte a gyanúsított előzetes letartóztatását - fűzte hozzá.Horváth László, a TMRFK bűnügyi technikai osztályvezetője felidézte, hogy a rendőrséget március 8-án este fél hét előtt nem sokkal értesítették a Patak utcában lakó kislány eltűnéséről. A szekszárdi rendőrkapitányság nagy erőkkel kezdte meg a gyermek felkutatását, és a Patak utca mögött, a Séd medrében rövid időn belül megtalálták holttestét. Az adatgyűjtés, tanúkihallgatások során vették őrizetbe a gyanúsítottat.Csorba Szilárd azt is elmondta, a bűncselekmény kiemelkedő súlya miatt a szekszárdi rendőrkapitány a gyilkosság helyszínének tágabb környezetében 24 órás rendőri jelenlétet rendelt el a közrend fenntartása érdekében.Az osztályvezető a nyomozás érdekire hivatkozva sem az emberölés körülményeiről, sem az indítékról nem nyilatkozott, azt sem erősítette meg, hogy a férfi rokona volt az áldozatnak. Újságírói kérdésre, miszerint felmerült-e szexuális indíték, annyit mondott, szakértők bevonásával folytatják az eljárást.A szekszárdi Tolnatáj televízió pénteki beszámolójában a hozzátartozók azt mondták, hogy az elkövető a kislány büntetett előéletű, droghasználó unokatestvére, és a gyermeket koponyasérüléssel, lemeztelenítve találták meg.Megöltek egy gyermeket pénteken Szekszárdon, a gyanúsítottat még aznap este elfogták - közölte honlapján a rendőrség.A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK) tájékoztatója szerint március 8-án este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy a gyermek az otthonából eltűnt. A Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai fél órán belül Szekszárdon, a Patak utca mögötti Séd patak medrében találták meg a gyermek holttestét. A Tolnatáj televízió. Abból ítélve, amit a televíziónak a kislány édesanyja elmondott, különös kegyetlenséggel végezhettek vele. Édesanyja szerint a nadrágja sem volt rajta.A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai rövid időn belül előállítottak egy szekszárdi férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, és őrizetbe vették. Az ügyben a TMRFK tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett miatt indított nyomozást - közölték., a gyermek délután tűnt el, és miután megtalálták, a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az édesanya azt mondja, már holtan találták a gyermeket, borzalmas fejsérülésekkel.Helybéliek szerint a rokona ölhette meg a kislányt. Az anya azt is elmondta a Tolnatáj Televízió riportjában, hogy a rémtett után átment hozzá az a férfi, akit összefüggésbe hozhattak a gyilkossággal. Semmi nem látszott rajta.A sajtóértesülést, miszerint az áldozat egy ötéves kislány, Komlósiné Kiss Anett, a főkapitányság sajtószóvivője az MTI-nek sem megerősíteni sem megcáfolni nem kívánta.