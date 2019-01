Újabb családtámogatási lépéseket jelent be Orbán Viktor

Orbán Viktor február 10-én, várhatóan a Várkert Bazárban tartja 21. évértékelőjét, amelyen ismerteti a kormány legújabb családtámogatási döntéseit, és az európai parlamenti választás tétjéről is beszélni fog.



Az évértékelőt követő héten, február 13-14-én rendezi szokásos kihelyezett frakcióülését a Fidesz-KDNP, az Országgyűlés tavaszi ülésszakát megelőzően - írta szombati számában a Magyar Idők.



A miniszterelnök a csütörtöki kormányinfón tett bejelentése szerint az évértékelőn fogja egyebek mellett ismertetni a családok védelméről szóló, tavaly november-decemberi nemzeti konzultáció kapcsán meghozott kormányzati intézkedéseket - emlékeztetett a lap.



Felidézte továbbá, hogy az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a miniszterelnök a kormányinfón úgy fogalmazott: Magyarország célja, hogy az EU minden intézményében többségbe kerüljenek a bevándorlásellenes erők, az Európai Parlamentben, utána az Európai Bizottságban, majd a nemzeti parlamenti választások eredményeként az Európai Tanácsban is.



A lap információi szerint a kormánypártok kihelyezett frakcióülése Orbán Viktor zárt ajtók mögötti értékelőjével indul február 13-án este. A következő nap kiemelt témája a családok védelméről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos feladatok kijelölése lesz. Emellett az EP-kampányra való felkészülés és a migráció témája is szerepel a Fidesz-KDNP képviselőinek közös ülésén.



A képviselők munkacsoportjai a tavaszi ülésszak törvényhozási programját is megtárgyalják. A parlament honlapján elérhető tervezet szerint már benyújtották az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A törvényalkotási programban ezen kívül szerepel az egyes rendészeti és migrációs törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosítása, a közigazgatási bíróságok felállításához kapcsolódó törvényi előírások módosítása, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásához szükséges döntések. A februári frakcióülés helyszíne a korábbi évek gyakorlatával szemben nem Visegrádon lesz, az biztonsági okokból jelenleg még nem nyilvános - írta a Magyar Idők.