Új vezérigazgatója van a Szerencsejáték Zrt.-nek

A közlemény szerint Czepek Gábor a vezérigazgatói feladatai ellátása mellett a jövőben miniszteri biztosként segíti Bártfai-Mager Andrea munkáját.



Az egyes kiemelt jelentőségű állami vagyongazdálkodási feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztos feladata lesz a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevők otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény feladatainak koordinálása, a magyar állam tulajdonában lévő ingatlanvagyon felmérésében, valamint ezek hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozásában való részvétel.



A fentieken túl ellátja az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény koordinációs feladatait, továbbá részt vesz a miniszter által meghatározott egyedi ügyek kezelésében is.



Czepek Gábor korábban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára volt, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkári tisztségét töltötte be. Kinevezését megelőzően állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkárként tevékenykedett. Korábban a GYSEV Zrt. alelnöki és a Rába Nyrt. felügyelőbizottságának elnöki tisztségét is ellátta - tették hozzá.



Braun Márton, a távozó vezérigazgató 2015 nyarától állt a Szerencsejáték Zrt. élén - írták.