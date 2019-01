Új útvonalakat keresnek az embercsempészek a Balkánon

Vélhetően emiatt próbálkoznak megint egyre többen Magyarország felé. Délelőtt egy görög kamionban találtak migránsokat, hajnalban pedig csaknem húsz embert tartóztattak fel a határon.



Makarska közelében fogtak el a hatóságok két boszniai embercsempészt, akik a gyanú szerint migránsoknak segítettek illegálisan Horvátországba jutni. A bűnözők elfogásukkor is éppen illegális bevándorlókat szállítottak. Összesen hatan bújtak meg az autókban.



Az embercsempészeknél ráadásul fegyvereket is találtak, öveik, egy gombnyomásra tőrré alakíthatóak voltak.



Nem ez volt az első ilyen eset



A horvát hatóságok tavaly összesen öt olyan incidenst regisztráltak, ami a mostanihoz hasonló volt. Az embercsempészek már többször viselkedtek fenyegetően az ellenük intézkedő rendőrökkel szemben. Történt olyan is, hogy fizikailag bántalmazták az őket igazoltató egyenruhásokat a migránsok.



Tavaly nyáron a bosnyák-horvát határ közelében történt egy eset, amikor egy migránsokkal teli mikrobuszt próbáltak megállítani a rendőrök, azonban az többszöri figyelmeztetés után sem lassított. A járművet vezető embercsempész végül megpróbálta elgázolni a rendőröket, akik így tüzet nyitottak rá. Az eset során többen megsérültek.



A horvát rendőrök 2018-ban összesen 600 embercsempészt tartóztatottak le, ami a duplája a tavalyi számnak.



Nyugat-Európába tartanak



Az elmúlt években több tízezer migráns érkezett Bosznia-Hercegovinába, mindannyian Nyugat-Európába tartanak. Így folyamatosak a határátlépési kísérletek.



Hasonló a helyzet Magyarország déli határánál is, ahol Szerbia felől idén – már csak az első három nap alatt – több mint száz belépési kísérletet akadályoztak meg a hatóságok. A rendőrségnek így folyamatosan van feladata. Így volt ez szombaton hajnalban is, amikor néhány órán belül tizenkilenc illegális migránst tartóztattak fel a Bács-Kiskun megyei Hercegszántó közelében.



Tizenöten iraki, négyen pedig iráni állampolgárnak vallották magukat. Papírjaik nem voltak, így visszakísérték őket a biztonsági határzárhoz.