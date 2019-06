Új Tisza-híd épül Szolnokon

Elkezdődik Szolnokon a Csáklya úti Tisza-híd és a hozzá csatlakozó, Szandaszőlőst elkerülő út tervezése, a kormány az előkészítésre 1 milliárd 670 millió forintot biztosít az Innovációs és Technológiai Minisztériumon keresztül - jelentette be a minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára pénteken Szolnokon, sajtótájékoztatón.



Mosóczi László ismertette: a híd és az elkerülő út megépítése mintegy 25-30 milliárd forintba kerül, és öt-hat éven belül készül el.



Emlékeztetett arra, hogy jelentős útfejlesztési program zajlik országszerte mintegy 3200 milliárd forintból, ennek az összegnek mintegy 60 százalékát a magyar költségvetés biztosítja. Cél, hogy 2023-ra minden magyarországi településről 30 percen belül elérhető legyen valamelyik gyorsforgalmi útszakasz, illetve hogy a hazai megyeszékhelyek mindegyike bekapcsolódjon a gyorsforgalmi úthálózatba, az autópályák pedig elérjék a határt - közölte.



Szolnok több szempontból is érintett, hiszen jelenleg az M4-es gyorsforgalmi út építése zajlik, és a Csáklya úti Tisza-híd is a megvalósítás kezdetén van.



A szolnoki projektről elmondta: az Innovációs és Technológiai Minisztérium a tervezési feladat során elkészítteti a tanulmánytervet, a környezeti hatástanulmányt, beszerzi a környezetvédelmi engedélyt, továbbá elkészítik az engedélyezési terveket, valamint beszerzik az építési engedélyeket.



A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2019 harmadik negyedévében indítják el, és a tervezési szerződést 2020 elején köthetik meg.



Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a Csáklya úti híd megépítése azért olyan fontos, mert a többszörösére növekedett gépjárműállomány és -forgalom következtében Szolnok város közúti közlekedése az ellehetetlenülés határára érkezett. A város szerkezetéből adódóan a szűk keresztmetszet a tiszai átkelés.



Jelezte: az M4-es építésével minden bizonnyal felpezsdülő gazdaság miatt a közlekedési problémák jelentősen megnőhetnek a tovább növekvő forgalom miatt.



Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fdesz-KDNP) ismertette a beruházás részleteit: a projekt Szolnok Csáklya utca - Mártírok útja szintbeni kereszteződéséből indul, és a Felső Szandai réten létesítendő, új körforgalmú csomópontokon átvezetéssel csatlakozik a 4-es számú főúthoz különszintű csomóponton keresztül.



A tervezési feladat része lesz a Szandaszőlős városrész elkerülését biztosító új, kétszer egy forgalmi sávú út megtervezése.



