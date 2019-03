Az Európai Néppárt vezetője Soros György bábja, egy ilyen szövetségben nincs értelme maradnia a Fidesznek, hanem Európa biztonsága érdekében kössön új szövetséget, a lengyel kormánypárttal, az osztrák Szabadságpárttal és Matteo Salvini pártjával - idézte az Origo "Elérkezett az idő egy új szövetség megkötésére. Új szövetséget pedig csak úgy lehet kötni, ha a régit felbontjuk. Elérkezett az idő, hogy a Fidesz befejezze a megalázó egyezkedést az Európai Néppárttal. A néppárt már nem Helmut Kohl pártja" - írja a Magyar Nemzet . A Fidesz többször is elmondta, hogy nem enged a migráció kérdésében, legutóbb tegnap beszélt arról Hidvéghi Balázs kommunikációs igazgató, hogy "az európai keresztény értékek védelme és a migráció megállítása fontos a Fidesznek, fontosabb a pártfegyelemnél.""A mai néppárt nem különböztethető meg sem a szocialistáktól, sem a liberálisoktól. Ugyanazt mondják, ugyanúgy. Készen állnak az európai nagykoalícióra. A néppárt már nem védelmezi sem a nemzetet, sem a kereszténységet, sem a hagyományos családmodellt, sem bármely, néven nevezhető európai hagyományt. A néppárt mára a beteg liberalizmus kiszolgálója lett. Félelemből, pénzért, meggyőződésből, a nyugati sajtó agresszív nyomása miatt – mindegy." Így folytatódik a lap vezércikke. Tegnap részletesen bemutattuk, kik támadják a Fideszt a Néppártból. A felsorolt törpepártok általában kritika nélkül támogatják a brüsszeli bevándorláspárti álláspontot és a liberális politikákat.A Magyar Nemzet vezércikkében így folytatja: "A liberalizmus – amely egykor a nemzetállamokat létrehozni kívánó polgárság filozófiája és ideológiája volt – ma nem egyéb, mint fosztóképző. S nem egyszerűen úgy, ahogy annak idején a „népi" demokrácia a demokrácia hiányát és tagadását jelentette, hanem annál sokkal mélyebben. A liberalizmus mára hadat üzent az ember mindhárom meghatározó identitásának. Felszámolta az európai, a nyugati ember vallási identitását, felszámolja az európai, nyugati ember nemzeti identitását és készül felszámolni az európai, nyugati ember nemi identitását. Ezzel kell szembenézni és ezt kell mindenekelőtt kimondani. E három identitás nélkül ugyanis nincsen Európa, nincsen európai kultúra, európai civilizáció. A néppárt mára megtagadta Helmut Kohl örökségét, helyette Soros György lázálmát kívánja megvalósítani a „nyitott társadalomról", bármit jelentsen is ez."Az Origo korábban arról is írt , hogy Soros György a fő mozgatórugója a Európai Néppárt támadásának, amelyet a Fidesz-KDNP ellen intézett. A másik ok, hogy a magyar kormánypárt továbbra is bevándorlásellenes állásponton van, miközben az amerikai tőzsdespekuláns mindenféle felhatalmazás nélkül tárgyal az unió vezetőivel, az elmúlt öt évben több mint 20 találkozója volt.Így folytatódik a Magyar Nemzet cikke: "Ma Európa első embere egy mentálisan és morálisan is válságban lévő báb, aki Soros kitartottja. Ha anyagilag talán nem is, de szellemi értelemben mindenképpen. S immáron a néppárt vezetője, Joseph Daul és Manfred Weber is világossá tette, hogy kizárólag ezt az irányvonalat támogatja. Weber ultimátuma bebizonyította, hogy az egyezkedésnek nincs értelme.A Magyar Nemzet megállapítja: "Európa vezetői, a brüsszeli csinovnyikok legkésőbb a 2008-as válság után eldöntötték, hogy létre kell hozni az Európai Egyesült Államokat. Ennek legfőbb akadálya az európai nemzeti hagyomány, az európai nemzetek léte. Ezt az akadályt tehát el kell hárítani. Hogyan lehet a nemzeteket megszüntetni?Úgy, hogy létrehozzuk a kevert társadalmakat. A demográfiai válságon és a munkaerőpiaci helyzeten túl ez a migráció támogatásának valódi értelme. Ez a Soros-féle nyitott társadalom célja, és a néppárt ma a liberálisokkal és a szocialistákkal szövetségben ennek a célnak rendel alá mindent. Ezzel a politikával pedig nem szabad egyezkedni. A Fidesz nem engedheti meg magának, hogy a néppártban ma már kötelező liberális és szocialista szövetségben részt vegyen."A Magyar Nemzet konkrét példát is említ:"Képzeljük csak el, ahogy megpróbálnák előírni a mi politikai közösségünknek, hogy egyezzen ki mondjuk Gyurcsányékkal. Márpedig ez a példa nem extrém, Weber éppen tegnap szorgalmazott és üdvözölt egy ilyesfajta választási együttműködést Lengyelország esetében. A Fidesz nem engedheti meg magának, hogy feladja mindazt, amiért eddig küzdött."A szerkesztőségi vezércikk megállapítja, hogy "Orbán Viktor, aki eddig is élharcosa volt a valódi Európának, most nem árulhatja el ezt az Európát és a valódi európai értékeket egy önmagát megtagadó néppárt kedvéért, a konzervativizmusnak, a kereszténységnek, a kohli örökségnek hátat fordító néppárti politikusok vérlázító ultimátumai miatt".A néppárt a szocialistákat és a liberálisokat választotta, nekik akar megfelelni. A Fidesznek egy útja maradt: az új szövetség útja. Orbán Viktor és a Fidesz lépjen ki az Európai Néppártból, és kössön szövetséget Matteo Salvinivel, az osztrák Szabadságpárttal, valamint a lengyel kormánypárttal! Ez ma Európa és a magyarság érdeke.Nincs mire várni tovább – pontosabban fogalmazva: tilos tovább várni! Így, és csak így lehet élére állni a bevándorlás elleni harcnak, megvédeni a nemzetek Európáját és benne Magyarországot. A magyar miniszterelnöknek muszáj lesz e harc élére állnia. Ez következik mindabból, amit eddig képviselt."